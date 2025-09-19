Lärare i Spanska
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2025-09-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Nacka
, Örebro
, Karlsborg
, Motala
, Götene
eller i hela Sverige
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du genuint nyfiken på barns naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola och förskola där barnens perspektiv värdesätts? Då är vi rätt arbetsplats för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter barnet och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. På Montessori Mondial Nacka erbjuder vi våra elever en trygg lärandemiljö från förskola upp till år 9.
Vi brinner för resultatinriktad montessoripedagogik. Gör du också det?
Nu söker vi efter en lärare i Spanska för våra elever år 6-9, är det du?
Ditt uppdrag
Som lärare i Spanska på vår skola så kommer du att arbeta nära dina kollegor i team. Hos oss behöver du uppskatta gruppens styrka och att du anpassar din undervisning utifrån elevernas behov. Du kommer att undervisa i åldersblandade klasser.
Din profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap kring montessoripedagogiken och att du är behörig lärare i Spanska.
Som person är du positiv, tillmötesgående och har lätt för att samarbeta med andra.
För att vara aktuell för denna tjänst ska du ha mycket goda kunskaper i svenska, både gällande tal och i skrift. Då vi är en skola krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Tänk på att det kan ta upp till två veckor att få utdraget, så det är bra om du begär ut det i samband med att du skickar in din ansökan.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Publiceringsdatum2025-09-19Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar 35%. Tiden är förlagd på onsdagar och fredagar. Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning. Tillträde 31/10 eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Johan Svensson på mailadress: johan.svensson@montessorimondial.se
.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Montessori Mondial Jobbnummer
9516780