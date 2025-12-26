Lärare i slöjd
2025-12-26
Dormsjöskolan är en liten skola med fantastiska förutsättningar. Här bor och studerar ett tjugotal elever från olika delar av landet, som huvudsakligen är boende på vårt intilliggande HVB-hem. Det förekommer även att elever åker till och från skolan dagligen från närliggande hem. Vi bedriver undervisningen i små grupper inom tre skolformer: grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eleverna på vår skola har ofta en eller flera diagnoser inom NPF-spektrat, vilket vi bemöter med en individanpassad undervisning som få andra skolor erbjuder. Skolan har en mycket hög personaltäthet, och vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning i en skolmiljö anpassad efter elevernas behov.
Dormsjöskolan ligger på en naturskön plats vid en sjö, en liten bit från Garpenberg. Skolan ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som har funnits på platsen i över 60 år. Vi är väl rustade med egen idrottshall, smedja, musikrum, aula och gym och en helt ny HKK-sal.
Men det är de mindre synliga förutsättningarna som verkligen utgör skolans styrka. Här får varje elev möta den trygghet och struktur som de behöver. Varje elev blir sedd av personal de kan lita på och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Du kommer att arbeta som lärare i textilslöjd/trä och metallslöjd. Du kommer att ingå i ett arbetslag med skiftande bakgrund och kvalifikationer men med ett gemensamt mål: omtanke om våra elever. Vi har täta kontakter med varandra genom dagliga morgonmöten och korta kontaktvägar. Eftersom vi är en mycket personaltät skola behöver du vara bekväm med att annan personal närvarar under din undervisning. Som personal har du även en tät kontakt med personalen på de fem tillhörande hvb-hem som finns på platsen.
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom grundskolan.
Du har erfarenhet av att arbeta i grundskola samt innehar lärarlegitimation. Är du utbildad i andra ämnen är det meriterande. Du ska vara trygg i att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att arbeta självständigt och målinriktat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Ditt intresse för att hitta och utveckla barnets inre förmågor, samt din insikt i hur ditt bemötande påverkar relationen med varje elev, är viktiga egenskaper. Dormsjöskolan arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande, och du behöver vara beredd att följa dessa principer i dina relationer med eleverna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ta chansen och hör av dig! vi på Dormsjöskolan ser fram emot din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
