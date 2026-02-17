Lärare i psykologi
JENSEN gymnasium är ett högskoleförberedande gymnasium med bästa läge centralt vid Kaliforniegatan 4 i Helsingborg. Vi erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Skolan präglas av framåtanda, fokus och utvecklingsdriv. Vi är ett team av engagerade lärare och skolledare som söker en ny lika kompetent och engagerad kollega!
Träning för verkligheten och bildning är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom bl. a caseövningar i olika ämnen. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 91% JENSEN som arbetsplats!Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är behörig gymnasielärare i psykologi. Du är mycket kunnig i dina ämnen och drivs av att få lära ut dem till andra. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort engagemang för att utvecklas. Du trivs med att arbeta teaminriktat. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare i klassrummet. Eftersom vi har en tydlig hälsoprofil är du troligtvis inne på samma spår.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel/deltid beroende på ämneskombinationen. Start den 6 augusti eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi ferietjänst och sex månader provanställning.
Du ansöker genom att registrera CV och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor, Samar edin, 0700-915258, samar.edin@jenseneducation.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
