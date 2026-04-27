Lärare i Matematik till Katedralskolan (IMA)
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Växjö
2026-04-27
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-27

Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen och Katedralskolan!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Utbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.
Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Som personal på Katedralskolan är du en av våra ungdomars viktigaste inspirationskällor för vidare studier. Du stöttar och leder våra elever i deras utvecklingsprocesser. Du bidrar med din kompetens till verksamheten som helhet och har stora möjligheter att vara en del av vårt utvecklings- och kvalitetsarbete på såväl individ- som gruppnivå samt ett aktivt deltagande i det kollegiala lärandet.
Läsåret 2026/2027 flyttar delar av introduktionsprogram - Individuellt alternativ ,IMA, från Teknikum till Katedralskolan och Katedralskolan söker därför en legitimerad lärare i Matematik.
Arbetsuppgifterna består av undervisning i matematik inom Introduktionsprogram Individuellt alternativ (IMA) samt eventuellt Introduktionsprogram Språkintroduktionen (IMS). Utöver detta har du, liksom övriga lärare, uppgifter som bl.a. mentorskap och administration. På Introduktionsprogram är mentorskapet framskrivet och en viktig del av det gemensamma arbetet. Kunskapsnivån samt elevernas behov varierar mellan individerna och vår förmåga att möta dem där de befinner sig är avgörande.
Du arbetar i ett arbetslag med tillhörande systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och utvärderingar sker kontinuerligt mot elevernas examensmål. Du ingår även i skolans ämneslag för matematik.
Du förväntas;
* ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.
* genomföra, utveckla och leda utbildning med hög kvalitet och engagemang.
* vara öppen för nya idéer och förändringar och ansvara för att verksamheten utvecklas.
* vara aktiv i arbetslagets arbete och samverka med andra parter internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker en behörig lärare med lärarlegitimation mot gymnasieskolan och matematik. Du behöver ha erfarenhet av att undervisa elever i matematik på grundskolenivå och upp till gymnasienivå.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna Introduktionsprogram samtkunskap och erfarenhet av elever med olika NPF diagnoser, inlärningsutmaningar och elever med behov av relationskapande lärare.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För oss innebär det att du har mycket god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du gillar att jobba i team och är en lagspelare. Du har hög förmåga att intressera, entusiasmera och engagera elever. Det är av stor betydelse att du har genuint intresse för både program och elevgrupper samt kan bidra i arbetet med programmens utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF/170".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Växjö Kommun
351 12 VÄXJÖ

Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000
