Lärare i matematik, Alléskolan
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan / Gymnasielärarjobb / Hallsberg Visa alla gymnasielärarjobb i Hallsberg
2026-08-01
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Vi står inför en spännande tid med ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss!
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Utöver det bedriver vi även komvuxutbildning på Allévux.
Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla.
Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad.
Vi uppskattar engagemang, ansvar och nyfikenhet värden som vi hoppas att du också bär med dig. Välkommen till oss!
Kom och arbeta hos oss med framtidens nya kompetens på Sveriges arbetsmarknad! Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg.
Sydnärkes utbildningsförbund har som målsättning att alla utbildningar hos oss ska vara det självklara valet för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Vi jobbar för att vi ska vara prio ett i utbildningsfrågor för vår framtid!
Förbundet arbetar aktivt med att erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö till våra elever och medarbetare och vi är stolta att vi fortsätter att utvecklas i en uppåtgående trend!
Så vad kan Sydnärkes utbildningsförbund erbjuda dig?
Jo, ett arbetsklimat där vi värderar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar där dina möjligheter att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen är stora. Du får många trevliga kollegor, ca 300 st, som du kan bolla tankar och idéer med samt möjligheter till ständig utveckling så som utbildningar och fortbildning.
Hos oss får du både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att träna i våra egna lokaler.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ska bli Örebro läns mest attraktiva arbetsplats?
Kom då in med en ansökan till oss, vi väntar på just dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Är du behörig matematiklärare på gymnasienivå och söker nya utmaningar? Vill du vara med och utveckla matematikutbildningen på en framgångsrik och växande gymnasieskola? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi söker dig som vill komplettera vårt team med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta undervisning i matematik för elever på några av våra yrkesprogram på Alléskolan. Du tillhör även ett arbetslag på ett yrkesprogram. Förutom att undervisa så kommer du även att vara delaktig i en klass som mentor. Kvalifikationer
Du har:
• lärarlegitimation med behörighet i matematik på gymnasienivå
• vana att arbeta med elever med olika behov, exempelvis behov i form av diagnoser.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå Dina personliga egenskaper
• du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
• du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga
• du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt
• du är strukturerad, flexibel och har ett positivt och professionellt förhållningssätt i mötet med andra människor
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande och personliga referenser kommer att efterfrågas.
Vi vill att du bifogar din lärarlegitimation i din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Intervjuer kan komma att ske löpande och personliga referenser kommer att efterfrågas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydnärkes Utbildningsförbund
(org.nr 222000-1180)
Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20 (visa karta
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694 21 HALLSBERG Arbetsplats
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via förbundets reception 0582-35500 Jobbnummer
10017747