Lärare i matematik, 7-9
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Solbergaskolan
Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 630 elever och 90 medarbetare.
På skolan finns grundskola 7-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 7-9, en samundervisningsklass 7-9 och särskilda undervisningsgrupper för 7-9. Skolan är lokalintegrerad med anpassad grundskola, modersmålsenheten och resursskolan tal & språk 7-9.
Genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar vill vi skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola med fokus på trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.
Du är välkommen att titta in på vår hemsida, där finns aktuell information om vår verksamhet, hur vår elevhälsa är uppbyggd samt resultat och måluppfyllelse. I två kortfilmer kan du också höra elever och lärare berätta om Solbergaskolan: https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/solbergaskolan-7-9
Du kommer att undervisa i ämnet matematik för årskurs 7-9. I kollegiet har vi lärare som enbart undervisar i matematik för eleverna 7-9 vilket bidrar till en samsyn och kollegialt samarbete kring planering, sambedömning och ämnesutveckling. Lärarna i matematik har delvis resurstid i sin tjänst. Det möjliggör och öppnar upp för mindre undervisningsgrupper samt tvålärarsystem på vissa lektioner. I ditt uppdrag ingår mentorskap tillsammans med en lärarkollega kring en klass.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare inom matematik alternativt att du inväntar din legitimation.
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare och mentor på högstadiet.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
