Lärare i idrott och hälsa
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2025-08-25
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Tingvallaskolan i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
TINGVALLASKOLAN är en skola som växer och tar stora kliv i att möta framtidens möjligheter och utmaningar. Vi är en skola med ca 540 elever i årskurserna F till 9. Utöver detta har skolan en förberedelseklass samt en resursenhet med inriktning elever i språklig sårbarhet. Vi har elever från världens alla hörn vilket berikar vår skola.
Vår skola stod klar hösten 2022 och erbjuder lärmiljöer som är byggda för undervisning och inbjuder till lärande. Vi har skogen nära intill skolan och även Märstas idrottsfält som nyttjas under läsåret för att öka den fysiska aktiviteten hos vår elever.
På skolan arbetar engagerad och kompetent personal som lär tillsammans i ett ständigt pågående kollegialt lärande. På Tingvallaskolan kan och vill vi driva skolutveckling på hög nivå och vår vision är: "Tingvallaskolan en skola för allas trygghet och framgång där alla tar ansvar tillsammans", vilket vi också försöker förmedla i allt vi gör. Vi har ett starkt kunskapsfokus men samtidigt rustar vi våra elever för att kunna möta framtiden, både kunskapsmässigt och socialt. Vi tror att alla elever kan nå långt och utvecklas i en trygg miljö där elever får träna på att ta ansvar.
En av våra idrottslärare ska nu vara föräldraledig och därför söker vi hennes vikarie till årskurs 1-6. Vi ser gärna att du kan börja så fort som möjligt och "gå dubbelt" med nuvarande idrottslärare för att få en bra överlämning och bra start på din tjänst hos oss. Du kommer att arbeta tillsammans med två andra idrottslärare som finns på skolan. Tjänsten är på ca 60% men kan utökas om du har behörighet i annat ämne som vi kan ha behov av, ange i din ansökan din behörighet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Undervisa i ämnet i idrott och hälsa årskurs 1-6 samt sedvanliga uppgifter som hör till tjänsten såsom planering, dokumentation, bedömning, kontakt med vårdnadshavare, delta på skolans möten, kontinuerlig kontakt med mentorer och övriga undervisande lärare.Kvalifikationer
En av våra idrottslärare ska vara föräldraledig och därför söker vi dig som är behörig i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1-6 och vill vikariera hos oss. Du kommer främst arbeta i årskurs 1-6 och tjänsten är på ca 60-70%.
Du är en välplanerad och engagerad pedagog som skapar struktur och trygghet i undervisningen. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i ett kollegium där ni alla samverkar för elevernas bästa. Du har en professionell och tydlig kommunikation med vårdnadshavare och värdesätter samverkan kring elevernas utveckling. Du bygger goda relationer och skapar en trygg och inkluderande lärmiljö.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272764". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Therese Andersson therese.andersson@sigtuna.se Jobbnummer
9473339