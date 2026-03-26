Lärare i hem- och konsumentkunskap
2026-03-26
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en lärare i hem- och konsumentkunskap till Renforsskolan. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
För oss på Renforsskolan är alla viktiga. Som lärare är du själva navet. Det är du, som tillsammans med andra får helheten att fungera. Vi tror på att när du som lärare trivs får vi elever som lyckas bättre. Du kommer att arbeta som lärare i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. I tjänsten ingår även mentorskap på högstadiet. Du ingår tillsammans med andra lärare i ett arbetslag och ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt våra styrdokument.
DIN KOMPETENS
Som lärare har du en tydlig pedagogisk tanke där du leder eleverna mot lärande. Du har förmågan att ta det centrala ur kursplanens innehåll och omvandla detta till något intressant och relevant som eleverna kan ta till sig. För att lyckas med detta behöver du kunna balansera ledarrollen i klassrummet med att lyssna in vad eleverna finner intressant och viktigt.
En grundläggande del i ditt uppdrag som lärare handlar om att skapa och underhålla goda relationer. Denna relationsbyggande förmåga går hand i hand med din samarbetsförmåga. Hos oss ställer vi upp för varandra och ingen är ensam med ett problem. Vi värnar om det goda samarbetet och vi arbetar som ett team.
Som lärare behöver du även ha förmågan att själv planera, organisera och strukturera ditt arbete. Du tar ansvar för din uppgift samt följer upp, utvärderar och utvecklar ditt arbetssätt.
KRAV
Lärarlegitimation
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Renforsskolan är en 7-9 skola med ca 190 elever. Skolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skog, älv och naturreservat. Till skolan tar du dig lätt med bil, buss eller tåg från Umeå och möjlighet till samåkning finns också, då vi har många pendlare med Umeå som utgångspunkt.
Hos oss arbetar förutom legitimerade lärare och fritidsledare även en specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, elevassistenter, resurslärare, studie- och yrkesvägledare samt kurator. Skolan har ett aktivt samarbete tillsammans med näringslivet i kommunen. På Renforsskolan har vi även ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar utan vi försöker alltid stötta varandra.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-08-10
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
