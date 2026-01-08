Lärare i fysik & biologi
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Om företaget
Vi söker en vikarie i fysik och biologi till en mindre resursskola i Göteborg för undervisning i årskurs 7-9. Uppdraget passar dig som trivs i en strukturerad skolmiljö där relationer, tydlighet och trygghet är centrala delar av undervisningen.
Skolan är en resursskola med små elevgrupper och hög personaltäthet. Eleverna har behov av extra stöd i sin skolgång och undervisningen präglas av individanpassning, tydliga ramar och nära samarbete mellan pedagoger och elevstöd. Arbetet sker i team och med ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och välmående.Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår undervisning i fysik och biologi i åk 7-9 samt planering och anpassning av undervisningen utifrån elevernas behov. Du samverkar tätt med kollegor och bidrar till en lugn och förutsägbar lärmiljö där eleverna känner sig trygga och sedda.Profil
Vi söker dig som:
• har lärarutbildning, pågående lärarstudier eller relevant ämneskompetens i NO
• har erfarenhet av undervisning i grundskolans senare år (meriterande)
• är trygg, tydlig och relationsskapande i mötet med elever
• har god förståelse för elever i behov av särskilt stöd
Erfarenhet av arbete i resursskola, särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet är meriterande men inget krav.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68 Jobbnummer
9673474