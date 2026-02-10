Lärare i fritidshem till Snöstorpsskolans fritidshem
Halmstads Kommun / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2026-02-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu personal till vårt fritidshem.
Hos oss på Snöstorpsskolan blir du en viktig person i vårt lagbygge som arbetar tillsammans för eleverna under hela skoldagen. Vi har fem olika fritidshem som tillsammans ansvarar för fritidsverksamheten. Fritidshemmen har ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med rektor, biträdande rektor och ansvarig lärare i fritidshem. Ni har en gemensam planering under en förmiddag i veckan där det finns en väl inarbetad mötesstruktur som möjliggör samarbete mellan fritidshemmen. Utöver den gemensamma förmiddagen har du ett tillfälle varje vecka som du har en timmes egen planering för fritids verksamhet. Tillsammans med dina arbetskollegor är du med och utvecklar det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att verksamheten utgår från våra styrdokument och ser fritidshemmens lärandeuppdrag som något utmanande och spännande.
Fritidshemmets uppdrag ligger i stort fokus på Snöstorpsskolan. Vi arbetar utifrån en gemensam planeringsmall i Unikum. Verksamheten utgår från läroplanen och vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer tillhöra ett arbetslag som tillsammans ansvarar för fritidshemmets verksamhet. Varje avdelning består av ca 4-6 kollegor.
På skolan finns det en rastverksamhet och ett lekotek som drivs av personal från fritidshemmen. Eleverna erbjuds att delta i olika aktiviteter och låna material att leka med.
Under din förmiddagstid arbetar du i skolans verksamhet där du kan ingå i antingen rastteam, undervisa i ämne du har behörighet för eller arbetar som resurs i klass där ni tillsammans möter elever från årskurs F-5 eller som resurs mot ett arbetslag. Allt beror på din kompetens, intresse och verksamhetens behov och då förutsättningarna för ditt uppdrag.
Tillsammans med ett starkt elevhälsoteam med skolpsykolog, speciallärare, skolsköterska, kurator, biträdande rektor och rektor samarbetar vi för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. En gång varje termin träffar varje fritidshem skolledningen för att följa upp avdelningens behov där utveckling och lärande av fritidshemmets verksamhet står i fokus.
Vill du få möjligheten att arbeta i en skola där vi tillsammans utvecklar undervisningen för elevers bästa? Vänta inte med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval och är intresserade av mötet med dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation mot fritidshem gärna med behörighet att undervisa i musik, idrott, bild eller slöjd. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på fritidshem.
Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Du har en god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har goda ledaregenskaper och en självreflekterande förmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Emelie Rex, biträdande rektor 076-5313806 Jobbnummer
9733021