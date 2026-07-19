Fox Ekonomi söker erfaren redovisningskonsult

Fox Ekonomi AB / Redovisningsekonomjobb / Örebro
2026-07-19


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Fox Ekonomi är en redovisningsbyrå i Örebro som erbjuder tjänster inom redovisning och ekonomi till små och medelstora företag. Vi är idag sex konsulter som arbetar inom byrån. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av löpande bokföring, bokslut, rådgivning och som är bekväm med att arbeta självständigt. Du har en relevant utbildning inom ekonomi/redovisning.
Vi arbetar idag främst i Fortnox och Capego (skatt & bokslut).
I arbetet som redovisningskonsult kommer du att ha ett eget ansvar för kunder och uppdrag. I denna roll kommer du att arbeta med löpande bokföring, månadsavstämningar, bokslut, årsredovisningar och deklarationer med fokus på företagarens ekonomi.

Publiceringsdatum
2026-07-19

Kvalifikationer
3-5 års erfarenhet
Erfarenhet av Fortnox och Capego

Ersättning
Fast månadslön enl ök

Omfattning:
Heltid

Kontorsplats:
Ånstagatan 6, 70232 Örebro (distansarbete ej aktuellt)

Vid intresse, vänligen maila en intresseanmälan med CV till kontakt@foxekonomi.se

Urval och intervjuer sker löpande, så maila gärna så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: kontakt@foxekonomi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan redovisningskonsult".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fox Ekonomi AB (org.nr 559320-9322)
Ånstagatan 6 (visa karta)
702 32  ÖREBRO

Jobbnummer
10006127

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