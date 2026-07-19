Skiftledare till Lantmännen Biorefineries
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2026-07-19
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Är du nyfiken på arbetsledaransvar? Vi söker nu skiftledare till A12!
Det här kommer du att göra
I rollen som Skiftledare arbetar du med produktion av drivmedelsetanol, proteinfoder och koldioxid. Du har det övergripande driftansvaret för ditt skiftlag och fattar operativa beslut utifrån givna förutsättningar.
Du ansvarar för att produktionen når uppsatta vecko- och månadsplaner avseende volym, miljö och säkerhet samt säkerställer att tillverkade produkter uppfyller gällande produktspecifikationer. I ditt arbete har du stöd av operatörer och samarbetar nära med andra skiftledare samt dagtidsgående funktioner.
Rollen innebär ett arbetsledaransvar utan formellt personalansvar. Du följer upp arbetet i skiftlaget och säkerställer att kompetensutveckling sker enligt uppsatta mål.
Som Skiftledare ansvarar du för att störningar och avvikelser rapporteras till produktions- eller företagsledning. Du planerar och följer upp akuta arbeten som utförs under icke ordinarie arbetstid och säkerställer att dessa bedrivs effektivt och med ett högt säkerhetsfokus. Du ser till att vi följer gällande miljövillkor och tillstånd samt initierar åtgärder vid akuta arbetsmiljöbrister. I rollen ingår även att hantera arbetstillstånd och fatta beslut om inkallande av beredskap.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Övervakning och styrning av produktionen från kontrollrum
Medverkan i daglig styrning samt risk- och ändringsanalyser
Rondering av anläggningen
Deltagande i produktionsrelaterade projekt och förbättringsarbete
Du är ett föredöme inom 5S och deltar aktivt i olika förbättrings- och grupparbeten.
Placering för rollen är vid vår anläggning i Norrköping. Du rapporterar till Driftchef A12, Mattias Ejeskog.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper inom säkerhet och riskbedömning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Du är:
En trygg och tydlig ledare som skapar goda samarbeten
Driven och handlingskraftig
Pedagogisk och delar gärna med dig av din kunskap
Kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedveten
Strukturerad, planeringsstark och arbetar proaktivt i det operativa arbetet
I denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du delar Lantmännens värderingar – Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft – samt vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina yrkesfärdigheter och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan. Varje medarbetare har en viktig roll och vi arbetar tillsammans för att ständigt bli smartare och bättre, med ömsesidig respekt för varandras kompetens.
Lantmännen är en internationell koncern med verksamhet i över 20 länder, vilket ger goda möjligheter till utveckling – både som specialist och generalist. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska känna engagemang och utvecklas över tid. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker online så snart som möjligt, dock senast den 11 augusti. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Mattias Ejeskog, Driftchef, på +46 10 556 21 68.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
Mer om Lantmännen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen Biorefineries AB
(org.nr 556028-0611)
603 65 NORRKÖPING Arbetsplats
Lantmännen Biorefineries Jobbnummer
10006123