Lärare i fritidshem till Rostaskolan
2025-11-13
Vi på Rostaskolan söker en lärare i fritidshem. Vi letar efter sig som är engagerad, kan bygga bra relationer och tillsammans med de övriga pedagogerna vill driva utvecklingen på våra fritidshem framåt. Här finns många möjligheter, välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
I rollen som legitimerad lärare i fritidshem på Rostaskolan är du en central del av den pedagogiska verksamheten. Du får möjligheten att planera och utveckla fritidshemmen med fokus på lustfyllt lärande och en trygg miljö. Vi arbetar aktivt med att stärka kompetensen bland våra pedagoger och utveckla lärmiljöer för alla våra elever. Hos oss blir du en del av ett härligt team där kontakt och bemötande av elever, kollegor och vårdnadshavare ständigt är i fokus. Du som är vår nya kollega kommer att ingå i ett av våra arbetslag.
Här hos oss blir du en del av engagerad arbetsgrupp där vi tror att vi kan lära mycket av varandra och utvecklas tillsammans. Vi har regelbunden planeringstid, både enskilt och gemensamt i arbetslagen. Utöver detta har vi även utvecklingsgrupper där vi träffas för att samordna och utveckla verksamheten tillsammans. Nu har du möjligheten att bli en del av vårt engagerade team och därmed vara med och utveckla vår skola!
Exempel på arbetsuppgifter:
• tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utefter de styrdokument som finns
• undervisa i fritidshemmet, på raster och i klass
• anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
• stödja elevernas sociala utveckling
• arbete och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Rostaskolan är en F-6 skola och ligger i västra delen av Örebro i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen. I dagsläget är vi ca 500 elever och 75 personal, fördelade på 20 klasser varav två förskoleklasser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på skolan. Läs mer om Rostaskolan på: orebro.se/rostaskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att passa som lärare i fritidshem hos oss är du trygg och stabil. Du samarbetar bra med andra människor samtidigt som du tar ansvar för din uppgift och själv kan strukturera ditt arbete. Du är också flexibel i ditt arbetssätt. Vidare har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt att du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Du har god förmåga att skapa relationer samt bygga förtroende gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i årskurs F-6
• erfarenhet och kunskap av att arbeta med elever med NPF
• erfarenhet och kunskap av att arbeta i verksamhet med synskadade elever
• utbildning i vägledande samspel (ICDP)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: varierande, förlagda under fritidshemmets öppettider kl. 06-18
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 november.
Urval och interjuver kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
