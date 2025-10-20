Lärare i fritidshem till Margarethaskolan
2025-10-20
Margarethaskolan i Knivsta är en friskola med ca 220 elever från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten har inspirerats av den pedagogik som utvecklats i Reggio Emilia. Utgångspunkten är att alla barn har unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Vi vill att eleverna ska få möjlighet att använda alla sina språk för att uttrycka sig, lära sig och visa vad de kan. Demokratiska värden och en tro på alla elevers förmåga är viktiga ledord på Margarethaskolan.
Vårt fritidshem växer och därför behöver vi nu utöka vår bemanning. Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du ges möjlighet att vara med och utveckla en fritidsverksamhet, med utgångspunkt i läroplanens syfte och centralt innehåll för fritidshem. I samverkan med arbetslaget och dina lärarkollegor på lågstadiet skapar du en strukturerad och god pedagogisk miljö där varje elev ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi eftersträvar en röd tråd mellan skola och fritidshem, där verksamheterna ska gå hand i hand kopplat till Lgr 22. Du förväntas kunna planera och genomföra aktiviteter utifrån elevernas behov och läroplanens krav samt arbeta aktivt med att stödja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. I uppdraget ingår även att under skoldagen samarbeta med lärare och med kollegor inom fritidshemmet, i syfte att bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. Vi söker dig som vet att det är dina relationer till eleverna som skapar goda förutsättningar på fritidshemmet. Du är trygg i ditt ledarskap och ser elever, vårdnadshavare och kollegor som olika delar av det team som formar framtidens vuxna.
Krav för tjänsten
Lärarlegitimation med inriktning fritidshem.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i skola och/eller fritidshem
Legitimation med behörighet i svenska
Stort intresse för läsning, läsutveckling och skolbibliotek Tjänsten är en tillsvidareanställning med start tidigast i januari 2026. Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning. Sista ansökningsdag är 31 januari, dock sker intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Cedergrenska AB (org.nr 559144-0697)
Jenny Nilshed jenny.nilshed@margarethaskolan.se
