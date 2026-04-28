Lärare i fritidshem till Jurslaskolan
Är du vår nästa engagerade lärare i fritidshem som vill skapa en trygg, kreativ och lärorik vardag för våra elever?
Vilka är vi?
Jurslaskolan är en tvåparallellig skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshemsverksamhet. Skolan ligger i en härlig miljö med stor, upprustad skolgård och närhet till naturen. Vi förvaltar en tomt nära Lillsjön där det finns vindskydd, samlingsplats och eldstad så att klasserna även kan laga sin lunch där. I verksamheten används utomhusmiljön som ett viktigt inslag i pedagogiska aktiviteter. På skolan finns också ett skolbibliotek.
Vi har ett språkutvecklande arbetssätt och fokus på att synliggöra elevers lärande, utmana eleverna i undervisningen, öka delaktigheten och utveckla förmågan att ta ansvar. Vi använder strategier från kooperativt lärande för att skapa samarbetsformer som gynnar lärande. På skolan arbetar vi aktivt för att inkludera alla elever, och trygghetsteamet är en viktig del i det främjande arbetet kring trygghet och trivsel.
Jurslaskolan är också en övningsskola med många utbildade handledare.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss har du ett delat uppdrag mellan skola och fritidshem där du förväntas ha ett nära samarbete med alla dina kollegor.
Tillsammans med arbetslaget på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera fritidshemsverksamheten samt det kompensatoriska uppdraget gentemot skolan.
Du möter eleverna i nära samarbete med kollegor och följer deras lärande och utveckling under hela dagen. Genom ditt pedagogiska ledarskap bidrar du till studieglädje och en trygg lärmiljö.
I ditt uppdrag ingår även att du, utifrån din kompetens som lärare i fritidshem, stöttar eleverna i deras utveckling och lärande så väl under lektionstid som på fritidshemmet. Det kan inkludera stöd på både individ- och gruppnivå. Vi förväntar oss att du undervisar i det ämne du är behörig i på fritidshemmet. Beroende på ditt önskemål och verksamhetens behov kan du också bli tillfrågad att undervisa i det ämne du är behörig i under skoltid.
Du tar ett helhetsansvar för verksamheten och eleverna, samt har ett tydligt fokus på skolutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara en del av vårt fritidshem. Du är legitimerad lärare i fritidshem.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att bygga positiva relationer med elever, kollegor och föräldrar. Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Du har en vilja att utveckla dig i ditt arbete och är väl insatt i skolan styrdokument.
Som person arbetar du bra med andra människor, är kreativ och initiativtagande och samtidigt strukturerad. Du är lugn och stabil och har ett flexibelt arbetssätt. Du anpassar dig lätt till ändrade omständigheter och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du inspirerar och entusiasmerar såväl elever som kollegor och du uppmuntrar andra till att uppnå sina mål och syften.
Vi vill att du ser möjligheter i förändringar och har ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt.
Arbetet fordrar även pedagogisk insikt att möta elever i behov av särskilt stöd, en utvecklad kunskap om bemötande som främjar elevers kunskapande och utveckling. Vi ser gärna att du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd där kunskaper inom lågaffektivt bemötande och NPF är en förutsättning.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 maj
Kontakt: Biträdande rektor Nina Fagerberg, 011-15 32 90, mailto:nina.fagerberg@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
