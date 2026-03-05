Lärare i fritidshem till Herrgårdsskolan
2026-03-05
Publiceringsdatum2026-03-05
Nu söker vi en lärare i fritidshem till vår fritidshemsverksamhet på Herrgårdsskolan.
Herrgårdsskolan är en F-6 skola. Vi arbetar i arbetslag och värnar om samarbetet mellan våra olika verksamheter; skola, fritidshem och förskoleklass. Skolan lägger stort fokus på relationer och arbetar aktivt med att skapa och bevara goda relationer med dem vi är till för då goda, trygga relationer en är förutsättning för elevernas lärande. Personalgruppen har ett gott arbetsklimat och består av både yngre och lite mer erfarna pedagoger. Vi väljer att se möjligheter och anser att lusten till lärande finns hos alla och vårt uppdrag är att bevara och främja den. Att utgå ifrån styrkor och förmågor är grunden i vårt arbete och vi möter våra elever som behöver det med ett lågaffektivt förhållningssätt.
Vi söker dig som kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet som ger eleverna trygghet, glädje och engagemang. Du ansvarar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet och att eleverna får en fortsatt god kunskapsutveckling före och efter skoldagen samt vid lov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i fritidshem. Har du tidigare erfarenhet av att jobba som lärare i fritidshem är det meriterande.
Stor vikt läggs vid flexibilitet och förmågan att driva utvecklingen i verksamheten framåt. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en positiv elevsyn.
Du är trygg i din roll som lärare i fritidshem och i de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Du är kommunikativ och har lätt att bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och värderar din förmåga att engagera och entusiasmera högt.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
