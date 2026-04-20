Lärare i fritidshem till Eriksboskolan
2026-04-20
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-20
Eriksboskolan är en skola med cirka 210 elever och omfattar i dagsläget verksamhet inom förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Här har du möjlighet att påverka ditt arbete i stort och smått. Eriksboskolan ligger just nu centralt placerad i Hjällbo, i väntan på att vår nya skola ska byggas klart. Verksamheten kommer under sommaren 2027 att flytta tillbaka in i helt nybyggda lokaler vid Lärjeån och läsåret 2027-2028 startar verksamheten som helhet på vår nya skola.
Hos oss är skolans värdegrund en självklar del av vår verksamhet. Värdegrundsarbetet ska främja demokrati och allas lika värde och är en naturlig integrerad del i din undervisning. Eriksboskolan är en PALS-skola och arbetar aktivt med att skapa en god inlärningsmiljö där eleverna trivs och känner sig trygga. Vi arbetar tillsammans för att skapa en inkluderande skola där alla elever får växa, lära sig och känna sig sedda både under och efter skoldagen.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en meningsfull, trygg och inspirerande vardag för våra elever? På Eriksboskolan söker vi nu en engagerad lärare i fritidshem som vill bidra till att utveckla både undervisning och fritidsverksamhet. Du kommer att ingå i ett engagerat och stöttande kollegium där du har möjlighet att påverka och driva utvecklingen på fritidshemmet tillsammans med arbetslag och skolledning.
Som lärare i fritidshem hos oss har du en central roll i elevernas hela skoldag. Du arbetar både i klass och i fritidsverksamheten, tillsammans med kollegor som brinner för samarbete och elevens bästa.
Du planerar, genomför och utvecklar aktiviteter som stimulerar elevernas sociala, kreativa och motoriska förmågor, och du bidrar aktivt till att skapa en trygg och rolig miljö där alla kan lyckas.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad och legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i hem och konsumentkunskap .
Du har ett positivt, inkluderande förhållningssätt och ser olikheter som en styrka. För att lyckas i rollen som lärare i fritidshem är det viktigt att du är engagerad, initiativrik och samarbetsinriktad. Du vill vara med och utveckla vårt fritidshem i nära samarbete med arbetslaget och skolledningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Joachim Varga joachim.varga@fvsverigeslarare.se 0317015538 Jobbnummer
9865030