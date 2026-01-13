Lärare i fritidshem till Elinebergsskolan
Är du lärare fristidslärare i kombination med musik eller annat relevant ämne? Då vill vi gärna ha in just din ansökan.
Om arbetsplatsen
Elinebergsskolan är en skola för alla och alla ska lyckas! Vi har cirka 950 elever från F-9, och vi har hörselintegrerade klasser i nästan alla årskurser och anpassad grundskola för elever upp till årskurs nio.
Vi tror på att våra olikheter ger upphov till möten som berikar och har många olika mötesplatser på skolan. Hos oss arbetar vi tillsammans över åldersgrupper och mellan skolformer. Vi tror på kollegialt lärande så här samplanerar och sambedömer vi.
Lärmiljön ska stimulera till kreativitet och nyfikenhet hos eleverna men också vara en plats för lugn och ro. Digitala verktyg skapar möjligheter till att anpassa undervisningen till olika lärstilar och lockar fram kreativa undervisningsformer. På Elinebergsskolan finns det möjlighet för eleverna att utveckla sina talanger i våra fyra profiler Fame, Fotboll, Handboll samt teori och rörelse.
Vår vision är att alla våra elever blir framtidskompetenta! Vill du veta mer om vår skola? Om Elinebergsskolan. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och behörig att undervisa i ämnet musik. Din passion att skapa lärande och utveckling för alla elever är en inspiration. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg miljö.
Du har stark integritet, hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i. Samarbete med föräldrar och kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev ser du som
en möjlighet.
Kollegialt lärande ser du som en framgångsfaktor, både för dig och verksamheten. Du trivs bäst när du får skratta, fundera och prova nytt tillsammans med kollegor och elever. Att bjuda på sig själv och vara nyfiken på vad andra bidrar med ser du som en självklarhet. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap, person och vision främjar kreativa och inkluderande miljöer. Är du pusselbiten vi saknar?
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem.
Din passion är:
• Att skapa lärande och utveckling för alla elever.
• Att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten du arbetar i.
• Arbeta kollegialt och främja kreativa och inkluderande miljöer.
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 30/1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
