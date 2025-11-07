Lärare i fritidshem på Sparsörskolan
2025-11-07
Sparsörskolan är en harmonisk skola som består av cirka 295 elever från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten är förlagd på två olika skolor. På Slättängskolan går elever från F-3 och på Kilskolan går elever från 4-6. Skolan arbetar med kunskap och trygghet i centrum och ligger naturskönt mitt i området Sparsör med närhet till både sjö och skog. På Sparsörskolan arbetar engagerad personal med hög kompetens som samarbetar på ett framgångsrikt sätt för elevernas bästa.
Förutom pedagogisk personal så har skolan också ett elevhälsoteam med samtliga kompetenser representerade. Lokal buss tar dig till skolgårdens gräns där Slättängskolan och Kilskolan ligger på varsin sida om vägen.
På Sparsörskolan finns fyra fritidsavdelningar. Avdelningarna samarbetar men ansvarar var för sig för en elevgrupp. Tillsammans med arbetslag, fritids och kollegor kommer du att ansvara för att verka i, driva och utveckla verksamheten, specifikt för en av fritidsavdelningarna. I arbetet ingår sedvanliga uppgifter för arbete på fritids i linje med läroplanen. Arbetslaget samverkar bland annat i planering, genomförande och utvärdering av arbetet på fritids, här har du en drivande roll. Arbetet innehåller också samverkanstid i någon eller några av klasserna på skolan samt eventuellt ansvar för rastaktiviteter.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog.
Du tycker att arbetet med elever är stimulerande, har förmåga att se eleverna ur ett helhetsperspektiv och sätter eleven i fokus. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Denna tjänst kräver också att du har förmåga att planera mot långsiktiga mål, följer upp, analyserar verksamheten samt ser möjligheter. Vi ser att även att du visar goda ledaregenskaper, är trygg och kan arbeta lågaffektivt och gränssättande. Kunskaper inom digitalt arbete och specialpedagogiska kunskaper är meriterande.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
