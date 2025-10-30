Lärare i fritidshem/barnskötare, Personalpool utbildning
Personalpool utbildning består av heltidsanställda och korttidsanställda vikarier som finns tillgängliga för samtliga för- och grundskolor inom Umeå kommun.
Personalpoolen utvecklades redan 2014 och är idag en etablerad och uppskattad stödfunktion med 150 heltidsanställda barnskötare, förskollärare och lärare. Poolaren är kompetent och erfaren och bidrar med kontinuitet, trygghet och ett bekant ansikte för vårdnadshavare, personal och barn/elever.
Nu behöver vi utöka vårt arbetslag med två lärare i fritidshem samt två barnskötare!Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som lärare inom fritidshem har du en central roll i att skapa en meningsfull fritid där elevernas utveckling och lärande står i fokus. Du fungerar som en viktig länk mellan skola och fritid, där lek, kreativitet och sociala förmågor får ta plats och utvecklas. Genom att forma trygga och inkluderande grupper är du med och bygger framtidens medborgare. Du leder inspirerande undervisning som utgår från elevernas egna intressen, erfarenheter och behov, och du är en nyckelperson som ser varje elev och bidrar till att stärka deras självkänsla. Det här är ett av Sveriges mest betydelsefulla och givande pedagogiska uppdrag - där varje dag erbjuder en möjlighet att göra verklig skillnad.
Som barnskötare arbetar du för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter, som att snickra, måla, spela teater eller idrotta, men också att umgås med den fria leken som utgångspunkt. Du jobbar för att utveckla barnens sociala förmågor samt att tillföra kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap.
Du utgår ifrån skolans läroplan, men det är alltid den ordinarie personalen som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten och som ansvarar för att hålla en god struktur. För samtliga tjänster kan du vid behov komma att agera elevassistent under lektionstid.
Kort sagt - ett omväxlande och stimulerande arbete där du träffar många olika barn och vuxna och blir en del av personalgruppen för dagen!
Om dig
För samtliga tjänster söker vi dig som har:
Erfarenhet av arbete i barngrupp
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, till följd av lagen om lämplighetskontroll
B-körkort samt tillgång till egen bil
Till tjänsterna som lärare i fritidshem söker vi dig som är utbildad lärare i fritidshem. Du har/har ansökt om lärarlegitimation. Söker du istället tjänsterna som barnskötare ser vi att du är utbildad barnskötare, alternativt har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom förskola, förskoleklass eller fritidshem.
Som trygg och närvarande vuxen är du en viktig förebild som ser varje elev och bidrar till en positiv stämning. I personalpoolen arbetar du utifrån ledorden "flexibel, kompetent och erfaren", vilket innebär att du snabbt anpassar dig till nya miljöer och grupper. Du skapar goda relationer med både personal, barn och vårdnadshavare och bidrar till att verksamheten fungerar tryggt och smidigt - oavsett var du behövs.
Övrig information
• Två (2) tjänster lärare i fritidshem, vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-05-31.
• Två (2) tjänster barnskötare, vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-05-31.
Som Poolare hos oss kommer du täcka upp både kortare och längre uppdrag. Arbetstiden är främst förlagd mellan klockan 08:00-16:30.
Ersättning för arbete i ytterområde utgår med 2000 kr förutsatt att kriterierna för tillägget är uppfyllda.
Vi hoppas att du vill bli en del av oss, varmt välkommen med din ansökan!
