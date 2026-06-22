Lärare i fritidshem
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2026-06-22
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Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Kilhults byskola är en gemytlig och familjär f-6 skola med ca 65 elever och ligger mitt på Linderödsåsen.
På Kilhults skola står elevens lärmiljö i centrum och kunskapsuppdraget är centralt kopplat till det relationella ledarskapet. Vi bygger goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare för att ge eleverna bra förutsättningar att lyckas och ser olikheter som tillgång. Vi söker därför dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare i fritidshem. Du besitter ett gott pedagogiskt ledarskap och har en god förmåga att samarbeta med arbetskollegor, elever och vårdnadshavare. Viktiga egenskaper är också att du är tydlig och trygg i din undervisning så att du kan ge eleverna den ledning och stimulans som de behöver i deras lärande och i sin personliga utveckling. Du vill väcka nyfikenhet hos eleverna och har en hög tilltro på elevens egen förmåga.
Samarbete ser du som en självklarhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering kommer ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "86/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Arbetsplats
Hörby kommun Kontakt
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln. 0415-378000 Jobbnummer
9971782