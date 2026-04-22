Lärare i fritidshem
2026-04-22
Initiativrik lärare i fritidshem sökes för utveckling av vårt heldagslärande
Vill du vara med och sudda ut gränsen mellan skoldag och fritidshem? Brinner du för att skapa ett meningsfullt heldagslärande där elevens hela dag blir en röd tråd av utveckling, kreativitet och språklig stimulans? Då är det dig vi söker!
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem som inte nöjer sig med "business as usual". Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla vår verksamhet. Vi strävar efter ett genuint heldagslärande, där fritidshemmet fungerar som en naturlig förlängning och förstärkning av skolans pedagogiska uppdrag.
Vi söker dig som har behörighet i ett eller flera av följande ämnen:
Bild / Musik / Slöjd/ Idrott
Matematik / Svenska
Din roll: Initiativtagare och brobyggare
Som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Du är trygg i din yrkesroll och tar egna initiativ för att höja kvaliteten.
En central del i vårt uppdrag är språkutvecklande undervisning. Du ser möjligheterna att medvetet väva in begrepp, samtal och berättande i allt från skapande i ateljén till lekar och vardagliga situationer. Du blir bryggan som ser till att elevernas kunskaper från skoldagen fördjupas och praktiseras på fritidshemmet.
I din vardag kommer du att:
Designa lärmiljöer som stimulerar både lek, språkutveckling och kunskapsinhämtning.
Samverka tätt med klasslärare för att integrera ämnen som matematik och svenska i fritidshemmets miljöer.
Vara en drivande kraft i att utveckla fritidshemmets unika roll i skolan.
Vem är du?
Vi letar efter en person som ser möjligheter där andra ser hinder. Du är initiativrik, tar ett naturligt ansvar och har förmågan att inspirera både kollegor och elever.
Vi ser att du:
Är legitimerad lärare i fritidshem.
Har en tydlig pedagogisk vision och vill utveckla fritidshemmet som pedagogisk arena.
Är skicklig på att bygga relationer och skapa en trygg, inkluderande miljö.
Har ett brinnande intresse för språkutvecklande arbetssätt.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats där dina idéer tas på allvar och där vägen från tanke till handling är kort. Här blir du en del av ett arbetslag som värdesätter professionellt utbyte och som tillsammans arbetar för att skapa barnens bästa skoldag.
Information om anställningen
Anställningsform: Vi tillämpar provanställning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: 11 augusti
Ansökan: Intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 8 maj.
Välkommen med din ansökan! Var med och bygg en skola där lärandet aldrig tar rast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: rektor@montessoriulricehamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Ansökan lärare till fritidshem".
Arbetsgivare Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
(org.nr 556900-3279), https://montessoriulricehamn.se/
Lindängsvägen 20 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN Kontakt
Sveriges Lärare
Johanna Grönesjö johanna@montessoriulricehamn.se Jobbnummer
