Lärare i fritidshem
Stift Språkskolan i Upplands Väsby / Pedagogjobb / Upplands Väsby
2026-02-16
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Språkskolan i Upplands Väsby i Upplands Väsby
Arbetsplatsbeskrivning
På Språkskolan i Upplands Väsby lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Den interkulturella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet bland både elever och personal.
Skolan ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda kommunikationer. Skolan ligger inbäddad i vacker natur med gångvägar och ingen störande trafik. Skolan är en väletablerad friskola som drivs av stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby. Under skolans tak finns Engelska skolan, Sverigefinska skolan båda med tillhörande fritidshem och Språkskolans förskola.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Du arbetar på fritids och som resurs på Engelska skolan. Du och dina kollegor erbjuder eleverna en meningsfull fritid med utgångspunkt i läroplanen och elevernas behov, intressen och erfarenheter. Du arbetar målinriktat och ser alla elever och deras behov. Du samarbetar med läraren i klassen och med övriga i arbetslaget samt med skolledning, kurator och socialpedagog. Tillsammans i arbetslaget leder ni fritidsverksamhetens fortsatta utveckling framåt. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt. Du stöttar elever vid övergångar mellan lektioner, raster och måltider samt övergången från skola till fritids. Du kommer även att stötta elever på individ- och / eller gruppnivå utifrån identifierade behov i dialog med ansvarig lärare. I uppdraget ingår att genomföra schemalagda lektioner vid lärares frånvaro.
Du har ett relationellt förhållningssätt och lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem eller fritidspedagog.Övrig information
Vi söker dig som är strukturerad, med ett starkt ledarskap och ser alla elevers möjligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten omfattar 100% med start i augusti 2026 eller enl.ök. Det är en visstidsanställning, semestertjänst. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och att det är en viss handläggningstid för detta dokument.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt all kontakt gällande annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@sprakskolanvasby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i fritidshem". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Språkskolan i Upplands Väsby
Ryttargatan 275
)
194 71 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Jobbnummer
9744594