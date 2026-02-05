Lärare i fritidshem
2026-02-05
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Din arbetsplats
Bildningsförvaltningen ansvarar för all kommunal skolverksamhet i Ödeshögs kommun. Förvaltningen arbetar därför med Ödeshögs alla elever från förskolan till vuxenutbildningen. Kommunen har goda skolresultat men vår ambition är att bli ännu bättre. F-5 består av två skolor och tre fritidshem med totalt ca 350 elever. Till Röks fritidshem behöver vi nu en lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-05ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Att arbeta på vårt fritidshem i Rök innebär att ansvara för att fritidsverksamheten där bedrivs utifrån gällande läroplan. Att vara en aktiv personal med elevens bästa för ögonen i alla moment. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet samt vara en självklar del i förskoleklass/grundskola.
Under lov är våra fritidshem sammanslagna, vid årlig tjänstefördelning kan placering vid annat fritidshem i kommunen beslutas om.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare alternativt utbildad fritidspedagog, en trygg vuxen och som brinner för att skapa engagemang hos våra elever.
I din roll som lärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Du kommer också under skoltiden på dagarna stötta upp i klasserna. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. I din roll som lärare i fritidshem ska du vara en god förebild. Vi söker dig som tillför entusiasm och energi både till kollegor och elever och vågar föra fram nya idéer som utvecklar hela verksamheten. På Röks skola och fritidshem ser vi det som självklart att arbeta och utvecklas tillsammans för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning, och kollegialt lärande är därför viktigt för oss. Du är positiv och har lätt för att skapa goda relationer till såväl elever, kollegor och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
B-körkort är meriterande då vi ibland delar personal mellan våra tre fritidshem.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis från högskola/universitet som styrker dina meriter i CV.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rektor linda.buzzelli-sundstrom@utb.odeshog.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tillträde: senast 2 Augusti 2026, tidigare tillträde om överenskommet
Anställningsform: Semestertjänst
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373) Kontakt
Rektor f-5
Linda Buzzelli-Sundström linda.buzzelli-sundstrom@utb.odeshog.se Jobbnummer
9724881