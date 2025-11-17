Lärare i fritidshem
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan / Pedagogjobb / Nordanstig Visa alla pedagogjobb i Nordanstig
2025-11-17
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan i Nordanstig Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Hela Nordanstigs utbildning samverkar för barn och elevers måluppfyllelse och har antagit samma pedagogiska riktning:
"Alla barn och elever i utbildningen i Nordanstig ska möta professionella pedagoger som bedriver en hållbar, inspirerande och utforskande undervisning i en stimulerande och tillgänglig lärmiljö under hela dagen.
Genom ett förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbete flyttas fokus från individ till grupp- och organisationsnivå".
Bringsta skola är en F-6 skola och fritidshem med ca 140 elever. Skolan ligger i Harmånger i Nordanstigs kommun. Tillsammans i kollegiet har vi ett professionellt förhållningssätt där elevernas lärande och utveckling står i fokus. Vi har högt i tak för kollegialt lärande och våra gemensamma analyser är vägledande i vårt utvecklingsarbete. Det finns en stor drivkraft hos våra lärare och pedagoger och tillgänglig undervisning, pedagogiskt ledarskap och heldagslärande är vår grund för en hög kvalitet på hela skolan. Vi arbetar tillfälligt i en ny modern modulskola, med fina lokaler, i väntan på att en ny skola ska byggas i Harmånger.
Vår organisation bygger på ett tillitsfullt samarbete där en stor del av ansvar och befogenheter ligger på arbetslagen. Vår inriktning är att beslut som rör undervisningen ska fattas så nära verksamheten som möjligt och arbetslagets gemensamma arbete och ansvar har stor tyngd hos oss.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare på vår skola ansvarar du och din utbildade kollega, för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet genom gällande styrdokument. Tjänsten innebär att du även arbetar i skolan. Vilket ansvar du får i skoltiden, är beroende på din utbildning och kompetens.
Att arbeta som lärare på Bringstaskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg, stimulerande och varierad lärmiljö där elevernas bästa alltid står i centrum. Du har ett genuint engagemang för varje elevs lärande och utveckling, och möter dom med nyfikenhet, värme och respekt. Din elevsyn är inkluderande och du har en förmåga att anpassa undervisningen efter både individens och gruppens behov.
Vem söker vi?
För att vara aktuell för tjänsten, förutom att du är legitimerad lärare i fritidshemmet, ser vi att du:
- Har god kännedom om utbildningens styrdokument och kan omsätta dom i praktiken samt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
- Är engagerad, tydlig och har en god kommunikativ förmåga.
- Är en trygg och tydlig pedagogisk ledare som bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Har en inkluderande elevsyn och förmåga att möta varje elev utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
- Är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig vid förändringar och oförutsedda situationer.
- Har kunskap om NPF och hur det kan påverka lärandet.
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.Övrig information
Personliga egenskaper och förmågor väger tungt i vår rekrytering då varje individ är en viktig del i kollegiet.
Vi erbjuder våra medarbetare 2000 kr i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och kontakt sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan Kontakt
Anna-Lena Elfgren, Rektor 0652-36739 Jobbnummer
9609036