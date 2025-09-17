Lärare i fritidshem
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Forshaga Lärcenter, en mötesplats för alla.
Forshaga Lärcenter är en F-9 grundskola med anpassad grundskola och ett fritidshem. Vi har personal som är stolta och engagerade. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig delaktiga, har en god förståelse för sitt uppdrag samt upplever en stor arbetsglädje.
Alla elever ska nå så goda resultat som möjligt. Varje barn/elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna uppnå goda kunskaper och en förmåga att samverka med och känna empati för andra.
Forshaga lärcenter söker nu en legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog. Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete i ett öppet arbetsklimat där du kan bidra med nya idéer, positiva tankar och kreativa lösningar. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för varje enskild elev!Dina arbetsuppgifter
Du kommer dela din dag mellan fritidshemmet och skolans verksamhet. Del av dagen samverkar du med klasslärare utifrån klassens behov, övrig tid genomför du på fritidshemmet utifrån fritidshemmets läroplan.
Du kommer tillsammans med dina kollegor bedriva pedagogisk och meningsfull fritidsverksamhet som utmanar och stimulerar våra elever till lärande. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och fritidspedagoger/ lärare i fritidshem där ni aktivt planerar, utvärderar, genomför samt följer upp skolans pedagogiska verksamhet samt utvecklingsarbete. Fritidshemmets mål är att alla elever ska få goda förutsättningar för utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog eller annan adekvat utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet inom yrket samt har arbetat med varierande arbetssätt för elever i behov av stöd. Du har ett positivt förhållningssätt där barnet alltid står i fokus samt har en god förmåga att skapa och bygga relationer.
Du har goda ledaregenskaper och är en förebild för barnen. Du har hög tilltro till barns kompetens och kan möta varje enskild individ med respekt och omtanke samt anpassa undervisning utifrån varje elevens behov. Vi tror även att du på ett naturligt sätt skapar goda relationer till våra elever och deras vårdnadshavare.
En stor del av verksamheten bedriver vi utomhus så det är av största vikt att du trivs och kan bidra till att erbjuda barnen meningsfulla aktiviteter både inomhus och utomhus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vikariat mellan 20260108-20260611. I enlighet med lagen om legitimationskrav (SFS 2014:458) kan inte lärare utan legitimation erhålla tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation erbjuds därför tidsbegränsad anställning.
Om du erbjuds anställning inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet är du i enlighet med skollagen skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
