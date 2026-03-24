Lärare i fritidshem - Sofielundsskolan
2026-03-24
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Sofielundsskolan är en F-9-skola med hög ambition och stort hjärta, belägen i ett område med rika möjligheter. Skolans upptagningsområde tillför en mångkulturell, variationsrik och varm atmosfär. Här arbetar vi för att varje elev ska lyckas, oavsett bakgrund.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en trygg, kreativ och meningsfull tillvaro för våra elever?
Som lärare i fritidshem hos oss planerar, leder och utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen och elevernas behov. Du skapar stimulerande aktiviteter, bygger trygga relationer och bidrar till en inkluderande miljö där alla elever känner delaktighet.
Under skoldagen är du en värdefull resurs i klassrummet och samarbetar nära den undervisande läraren för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Hos oss möts du av en kultur med värme och omtanke, stark gemenskap och en skolledning som finns nära verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Meriterande är erfarenhet från skola och behörighet inom idrott eller musik. Det är även meriterande med erfarenhet eller utbildning som siminstruktör.
Du är en kreativ och nyfiken person som gärna testar nya idéer och hittar lösningar när utmaningar uppstår. Du bygger relationer med värme och trygghet, skapar delaktighet och har lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog.
Meriterande
- Erfarenhet av att leda och utveckla fritidshemsverksamheten.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta i skola.
- Behörighet i musik eller idrott.
- Erfarenhet och/eller utbildning som siminstruktör.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på Sofielundsskolan måndagen den 27/4, alternativt torsdagen den 30/4 (vecka 18).
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Akim Kraft 073-9152437 Jobbnummer
9815631