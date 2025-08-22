Lärare i franska - vikariat
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Skolorna i Robertsfors arbetar systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö och hög kvalitet i undervisningen.
Robertsfors kommun har en hög andel legitimerade lärare och därmed goda möjligheter till kollegialt lärande vilket bidrar till att verksamheten ständigt utvecklas. Hos oss är lärmiljön i fokus - för både elever och personal.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill undervisa i franska i årskurs 6-9. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, kreativitet och utveckling står i centrum. I tjänsten ingår planering, undervisning och bedömning.
Hos oss får du möjlighet att:
- Utveckla språkundervisningen tillsammans med kollegor
- Skapa inspirerande lärmiljöer där elevernas nyfikenhet och språkglädje står i fokus
- Bidra till skolans utvecklingsarbete inom språk och internationalisering
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Lärarlegitimation med behörighet i franska åk 6-9
- Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
- Ett genuint intresse av att utveckla undervisningen inom ditt ämne
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av undervisning i språk
- Erfarenhet av arbete med elever på högstadiet
- Intresse för tillgängliggörande lärmiljöer
Är det här du?
Du är en initiativrik och engagerad pedagog som brinner för språk och lärande. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, kommunicerar tydligt och skapar goda relationer. Du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina idéer och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
- Kollegor med hög kompetens och ett starkt stöd i det dagliga arbetet
- Friskvårdsbidrag och gratis simning på kommunens badhus
- Tjänstepension (AKAP-KR), sjukförsäkring (AGS-KL)
Anställningen
Vikariat 40%. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
