Lärare i förskoleklass till Kronaskolan F-3
2025-09-03
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kronaskolan är en utbildningsenhet som rymmer flera verksamheter.
Lågstadium, mellanstadium, förskola och anpassad grundskola samsas i en stor och modern skola. Lokalerna är ändamålsenliga och skolgården lockar till aktivitet. Läsåret 2025/2026 innefattar lågstadiet ca 500 elever fördelade på 23 klasser. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som klasslärare i förskoleklass ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, såväl enskilt som i samarbete med kollegorna i ditt arbetslag. Du arbetar för att skapa en trygg atmosfär där eleverna vågar utforska och känner lust att lära. Du varierar arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer utifrån elevernas behov. Du har ett stort hjärta för eleverna och ett lösningsfokuserat samt inkluderande förhållningssätt.
Ditt uppdrag utgår från gällande kursplaner och styrdokument med stort fokus på att väcka nyfikenheten för lärande och elevernas sociala utveckling. Du ser dokumentation av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.
Utöver det dagliga arbetet i elevgrupp är du ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du kommer att samarbeta både inom och utom din egen profession, i arbetslaget och med kollegor på andra funktioner på skolan. Du är med och utvecklar skolans verksamhet med fokus på förskoleklassverksamheten. Utöver tiden i förskoleklass förekommer arbetstid även i fritidshemsverksamheten.
Att du har ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor är en självklarhet. I din yrkesroll ingår att hålla föräldramöten och utvecklingssamtal.
Tillsammans med övrig personal på skolan arbetar du mot målet att vår skola ska ha en hög måluppfyllelse och trygga elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3. Tjänsten är placerad i förskoleklass med ambitionen att du som lärare följer eleverna genom deras första skolår och vidare upp i lågstadiet, vilket skapar kontinuitet och trygghet i lärandet.
Du ser dig själv som en viktig del i arbetet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och välbefinnande. Du är engagerad och vill utveckla elevernas förmågor, kunskaper och tilltro till sig själva samt förbereda dem för livet och framtiden.
Du är positiv, flexibel och relationsskapande, är väl förankrad i skolans värdegrund, har ett gott förhållningssätt och vill tillsammans med oss, arbeta för att skolan ska vara en tillgänglig verksamhet för alla. Du är trygg i din yrkesroll, en tydlig ledare och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till elever och vårdnadshavare.
Du ser nödvändigheten i och nyttan av ett nära samarbete med skolans olika professioner och ser fördelarna med kollegialt lärande.
Vi söker dig som är en stabil förebild för våra elever, som har en lugn framtoning men ändå förmåga att hålla fasta ramar och leda en grupp.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ord som strukturerad, tydlig med stark social kompetens samt flexibilitet bör stämma väl in på dig.
