Lärare i engelska åk 6-9, vikariat
2026-01-12
Vill du inspirera elever i en unik miljö? Solvikskolan, en liten Waldorfskola utanför Järna, söker en engagerad och relationellt orienterad lärare i engelska för klass 6-9. Vår skola ligger vackert vid en vik i Östersjön, omgiven av ett naturreservat. Med 109 elever i klass F-9 erbjuder vi små klasser och en hög lärartäthet för att ge varje elev bästa möjliga stöd att lära.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat för vårterminen 2026, med tillträde snarast. Omfattningen är 100%.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Har ett gediget intresse för waldorfpedagogik och en förståelse för att barn behöver både lek, konst, kommunikation och kunskap för sin utveckling.
Har erfarenhet av att arbeta med nationella prov, bedömning och betygsättning.Kvalifikationer
Språk: Svenska och Engelska
Utbildning: Lärarutbildning.
Meriter:
Waldorflärarutbildning
Som lärare på Solvikskolan får du arbeta i en kreativ och stimulerande miljö. Vi erbjuder:
En liten skola med nära samarbete i kollegiet.
Ett arbete där det finns möjlighet till utveckling.
En arbetsplats belägen i en naturskön miljö, lättillgänglig med buss från Järna eller med bil.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rektor@solvikskolan.se
.
Hör gärna av dig om du är genuint intresserad av tjänsten och vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rektor@solvikskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stödfören För Solvikskolan
Yttereneby 21 (visa karta
)
153 91 JÄRNA Arbetsplats
Solvikskolan Kontakt
Rektor
Elin Wanselius rektor@solvikskolan.se 0704330780 Jobbnummer
9677954