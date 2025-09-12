Lärare i elgitarr till Kulturskolan
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndals Kulturskola är en kreativ verksamhet i framkant som möter ca 2000 barn i musik, dans, teater, bild och form och film. Vi har en väl utvecklad kör- och orkesterverksamhet och ett stort samarbete med skola och förskola. Vi vill vara en mötesplats där barn och ungas kulturutövande utvecklas och får synas och ta plats i stadens kulturliv. Därför är den sceniska verksamheten en självklar del av elevernas utbildning. Vår personal består av ca 60 lärare plus ledning och administrativ personal.
Vi arbetar strategiskt med skolutveckling genom elevers delaktighet och undersökande undervisning. Där utmanar vi våra förhållningssätt och arbetsformer för att ständigt utveckla meningsskapande verksamhet. Kulturskolans lärare arbetar i olika grupper, arbetslag och sammanhang, både ämnesvis, tvärkonstnärligt och i olika samarbeten med verksamheter utanför kulturskolan.
Kulturskolans ledning är navet i stadens Kulturgaranti, som är ett förvaltningsövergripande samarbete där alla barn 3-16 år får professionella kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande varje år.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Undervisning i elgitarr, gitarr, elbas och ensemble i åldrarna 9-19 år. Du kommer att få arbeta med undervisning i grupp och enskilt i alla nivåer. Du kommer att leda ensemble och ingå i vårt gitarrarbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en musiklärarutbildning med elgitarr/gitarr som huvudinstrument eller som har en konstnärlig musikerutbildning på högskolenivå.
Erfarenhet av att undervisa önskas.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
