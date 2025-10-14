Lärare i bild/form/animation
2025-10-14
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Kulturskolan är en del av sektor lärande, där vi arbetar med ett helhetsperspektiv från 0 till 19 år. Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, dans, teater, bild, form och animation till barn och unga i grundskole- och gymnasieåldern. Ungefär 400 elever deltar varje vecka.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du varje dag gör verklig skillnad för barn och unga. Du blir en del av en kreativ och utvecklingsinriktad arbetsmiljö, med stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa våra elever i bild, form och animation. Ditt uppdrag blir att planera och genomföra undervisning som främjar kreativitet, utveckling och uttrycksförmåga.
Undervisningen sker både under och efter skoltid, och kan hållas i Kulturskolans lokaler samt på grundskolor i kommunen -ibland utanför tätorten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Konstnärlig och/eller pedagogisk utbildning inom bild, form och/eller animation
* Erfarenhet av undervisning inom området (meriterande)
* Förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor
* Körkort och tillgång till egen bil (krav)
Vi värdesätter personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande, kreativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
ÖVRIGT
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Ersättning
