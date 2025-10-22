Lärare i Autismgrupp
2025-10-22
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vi behöver förstärka vår kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp med ytterligare en lärare!
I den särskilda undervisningsgruppen Prisma som är belägen på Sörgärdets skola i Älvkarleby kommer du att spela en avgörande roll i att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö för våra elever som har diagnosen autism.
Du kommer att ingå i ett engagerat och ambitiöst team som har stor erfarenhet av och specialkunskaper för målgruppen. Teamets mål är att undervisa och göra undervisningen tillgänglig för eleverna efter individens och gruppens förutsättningar, i nyligen rustade och för ändamålet anpassade lokaler. Dina kollegor delar din passion för att skapa individualiserade lärandemöjligheter och stödja varje elevs unika behov. Eget fritidshem finns också i lokalerna, där delar av teamet fortsätter undervisa på olika sätt med eleverna, före- och efter skoldagens slut. Din närmaste kollega är utbildad speciallärare och ansvarar tillsammans med dig för ämnesundervisningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Att planera, genomföra och bedöma undervisningen för eleverna och anpassa lektioner som främjar lärande, motivation och social interaktion.
- Använda kreativa tankesätt i att anpassa undervisningen och använda olika pedagogiska verktyg.
- Bygga stabila relationer med eleverna för att stärka deras självkänsla och tillit.
- Arbeta enligt åtgärdsprogram och delta i utvärderingar för att följa upp elevernas utveckling och lärande mot läroplansmålen.
- Bidra till ett klimat där alla elever känner sig sedda och uppskattade för sina likheter och olikheter.
- Arbeta aktivt med att främja sociala färdigheter och självständighet hos eleverna.
- Samarbeta med andra specialkompetenser och annan personal för en helhetssyn på elevens lärande och välbefinnande.
- Samarbeta med vårdnadshavare och skapa en trygg tillitsfull relation mellan skola och hem.
Vi värdesätter en positiv och stabil inlärningsmiljö. Vi letar efter en person som lyssnar in, skapar förtroendefulla relationer och har förmågan att skapa engagemang och motivation hos eleverna. Om du brinner för att göra skillnad i elevers liv och vill vara en del av vårt dynamiska team, ser vi fram emot din ansökan! Kvalifikationer
För att bli en del av vårt team som lärare i vår autismgrupp ser vi att du har följande kvalifikationer:
Du har examen som speciallärare, specialpedagog eller grundskollärare. Goda kunskaper om autism är viktigt och tidigare arbete med elever med autism är meriterande. Personliga egenskaper och lämplighet för uppdraget är av stor vikt.
- Stabil och trygg: Du ska kunna skapa en säker och förutsägbar miljö för eleverna, där de känner sig trygga och respekterade.
- Relationer som prioritet: Du värdesätter relationer och arbetar aktivt för att bygga förtroende och samarbete med både elever, föräldrar och kollegor.
- Tydlig kommunikation: Du kommunicerar klart och tydligt för att stödja elevernas förståelse och delaktighet, anpassar ditt budskap efter individens behov.
- Kreativ pedagogik: Du har en förmåga att tänka utanför boxen och anpassa undervisningen för att möta elevernas olika sätt att lära och uttrycka sig.
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
