Lärare Häst

2026-03-26
Vill du bli vår nästa kollega? Vi söker nu en hästlärare till vårt team!
Gotland Grönt Centrum utvecklas och växer, därför söker vi nu nya medarbetare i vårt team!
Gotland Grönt Centrum AB är en utbildnings- och utvecklingsaktör inom de gröna näringarna med undervisning för både gymnasie- och vuxenelever. Vi bedriver undervisning inom naturbruksprogrammet med tre olika inriktningar, anpassad gymnasieskola inriktning skog, mark och djur, yrkespaket djurskötare inom lantbrukets djur samt vuxenutbildning inom naturbruk.
På naturbruksprogrammet inriktning häst har vi en yrkesutgång till hästskötare inom ridning eller körning.
Som yrkeslärare på naturbruksprogrammets hästinriktningen kommer du att undervisa i ämnen kopplade till hästinriktningen. Du kommer ansvara för inriktningens samordning och tillsammans med kollegor utifrån eleven i centrum utveckla utbildningen.
Mentorskap ingår i tjänsten.
ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår bland annat:
Samordnare för inriktningen häst. Samarbeta med arbetslaget och utveckling av inriktningen.
Undervisa inom yrkesämnen häst. Planera, genomföra och utvärdera undervisning inom yrkesämnen häst med aktuella ämnesplaner som grund.
Anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar.
Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och goda relationer som främjar elevers lärande och självständighet.
Samverka med branschen. Anordna och samverka med APL platser.
Mentorskap till elever.
KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har:
Yrkeserfarenhet inom yrket, gärna yrkeslärare häst eller ridlärarutbildning level 3.
Har god initiativförmåga samt förstår hur samarbete gör verksamhet bättre. Har lätt för att bygga relationer.
Har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vill utveckla undervisning och naturbruksprogrammet inriktning hästhållning tillsammans med kolleger.
Du är lojal, positiv, ordningsam, flexibel, ödmjuk och ansvarstagande person som har lätt för att samarbeta med andra.
Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser. B-körkort är ett krav, gärna B96 eller BE.
Vi erbjuder dig:
En spännande, utvecklingsorienterad arbetsplats där dina idéer och kompetens värderas.
Ett glatt, engagerat arbetslag som drivs av att skapa goda relationer och utbilda framtidens arbetskraft till de gröna näringarna.
Möjlighet att tillsammans med kollegor utforma undervisningen utifrån samsyn och pedagogiska idéer.
Ett arbete där du på riktigt kan göra skillnad i elevernas liv.
Som nyanställd får du introduktion och stöd i att komma in i lärarrollen och vad det innebär. Exempelvis att planera för undervisning, kursplaner, undervisningsmoment och bedömningsgrunder inom yrkesämnen. Om du vill utbilda dig till yrkeslärare stöttar vi dig även där.
Meriterande:
Högre studier inom häst, ridlärarutbildning level 3.
Yrkeslärarbehörighet är meriterande, men inget krav.
B-körkort krävs.
Praktiska yrkeserfarenheter
Pedagogisk erfarenhet av att leda ungdomar.
Erfarenhet av arbetsledning
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 60%, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Vi har kollektivavtal
Sista ansökningsdatum: 30 maj 2026
Skicka din ansökan till info@grontcentrum.se
.
Intervjuer genomförs löpande.
Frågor besvaras av:
Utbildningsansvarig Maria Eriksson, maria.eriksson@grontcentrum.se
Tfn: 0720-777650
VD Kristina Rådkvist, kristina.radkvist@grontcentrum.se
Tfn: 0703-200302 Så ansöker du
