Lärare fritidshem till Ranagårdsskolans fritidshem
Halmstads kommun, Skola / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2025-08-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Skola i Halmstad
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Om Ranagårdsskolan
Ranagårdsskolan är belägen i det nybyggda bostadsområdet Ranagård. Skolan öppnade ht 24 och vi är nu inne på vårt andra läsår. Totalt går det i grundskolan ca 570 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan har totalt tre fritidshemsavdelningar: Bäcken åk F-1 och Ängen åk F-2 samt Fritidsklubben åk 3-6. På skolan finns även en anpassad grundskola med ca 45 elever. Grundskolan och den anpassade grundskolan har ett nära samarbete. På skolan finns en mötesplats för unga efter skoltid och ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Ranagårdsskolan är både mobil- och skofri!
Att arbeta på Ranagårdsskolan innebär att du ingår i ett lag med olika lagdelar, men där alla är viktiga för det slutgiltiga resultatet. Du kan ta del av skolans och fritidshemmets vision här: Om skolan - Ranagårdsskolan - Halmstads kommun.
Vi har under skolans första läsår tillsammans byggt upp och utvecklat fritidshemmet till något vi är stolta över! Vi är en växande organisation och i process att fortsatt även detta läsår bygga vidare och utveckla fritidsverksamheten till att bli den "Bästa möjliga Ranagårdsskolan"!
Delar av fritidshemmets vision ser du nedan:
Ranagårdsskolans fritidshem ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande med ett huvudsakligt uppdrag mot eftermiddagar. Eleverna ska erbjudas en meningsfull tid på fritids och undervisningen ska präglas utifrån elevernas delaktighet och behov samt främja elevernas sociala och kreativa utveckling. Det är viktigt att fritidshemmet beaktar elevers behov av återhämtning i en balansgång som med tydlighet ska stå för att det på Ranagårdsskolan ska ske ett lärande i verksamheten. Precis som övriga skolan har även fritidshemmet ett läs- och språkutvecklande uppdrag, samt matematik som ett prioriterat utvecklingsområde.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Till att börja med kommer du få den fantastiska möjligheten att tillsammans med andra fortsätta utveckla fritidshemsverksamheten som redan byggts upp under Ranagårdsskolans första läsår. Arbetet består av att tillsammans med fritidshemsansvariga planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Vi ser att du i detta arbete axlar ett pedagogiskt ansvar som kräver både uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för eleverna motivera dem så att de når goda resultat. Arbetsuppgifter i klass ingår i uppdraget samt att genomföra meningsfulla rastaktiviteter för elever i låg- och mellanstadiet. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inriktning fritidshem. Har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd inom neuropsykiatriska området är det meriterande. Du måste tilltalas av skolans vision som du tar del av via länk ovan. Detta innebär bland annat att du är en bra lagspelare.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
