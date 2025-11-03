Lärare fritidshem, Lindbergs skola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Pedagogjobb / Varberg Visa alla pedagogjobb i Varberg
2025-11-03
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lindbergs skola är en lantligt belägen skola norr om Varberg, ca 15 minuters bilresa från centrum. Här ges eleverna möjligheter att i en rofylld miljö, präglad av trygghet spendera sin grundskoletid från förskoleklass upp till årskurs 9.
Skolan har ca 400 elever och på fritidshemmet påbörjar och avslutar 150 elever sin skoldag. Fritidshemmet har under våren påbörjat en process för att skapa naturliga möten över årskursgränserna där elever får möjlighet att stödja varandra i olika lärande aktiviteter.
• Hos oss får du vara med och utveckla fritidshem till en plats där vi vill att alla elever ska få möjlighet att växa i sitt lärande, utifrån intresse och förmågor men också känna av de goda sociala relationernas inverkan.
• Vi är stolta över värdegrundsarbetet som eleverna under sin skoldag övar på och som ger dem redskap att själva och tillsammans lära sig vad det innebär att växa som människa.
• Vi lägger extra fokus på att eleverna ska känna sig trygga och sedda under hela sin skoldag.
• Det är viktigt för oss att tillsammans med elever ha modet att våga, då vi ser att det är förutsättningen för allt lärande.
Vi ger oss nu i väg på en kunskapsresa där vi utforskar vilka pedagogiska element som vi vill att Lindbergs fritidshem ska präglas av. Den har du nu möjlighet att påverka och göra tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i fritidshem med pedagogiskt ansvar och med driv och engagemang att tillsammans med kollegor driva på utvecklingsarbetet i fritidshem.
Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem och under skoldagen kommer en del av ditt pedagogiska uppdrag handla om att planera och genomföra olika typer av rastaktiviteter och till viss del utgöra resursperson i klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem. Med en helhetssyn på lärande och undervisning ser du möjligheterna i att stödja elevernas utveckling under hela skoldagen och skapar en röd tråd mellan skola och fritidshem.
* Du är nyfiken eller har erfarenhet av att leda kollegor i ett lärande.
* Du har förmåga och vilja att arbeta systematiskt i lärande och process.
* Du är nyfiken på förflyttningar i så väl elevernas- kollegornas och ditt eget lärande
* Du har förmåga att planera och utvärdera undervisning i fritidshem
Som lärare fritidshem är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Emma Malmström emma.malmstrom@varberg.se 079-333 44 54 Jobbnummer
9584598