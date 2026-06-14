Lokalvårdare - Deltid, 60 timmar/månad, Uppsala
Limpyo puts & städ AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-14
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, Östhammar
eller i hela Sverige
Limpyo Puts och städ AB söker en noggrann och pålitlig lokalvårdare för tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Vi erbjuder ett självständigt och flexibelt deltidsjobb där du ansvarar för:
Trappstädning i Svartbäcken (ca 30 timmar per månad). Arbetet är mycket flexibelt och kan utföras när som helst under dagtid – du planerar själv när det passar dig.
Städning av tandläkarklinik i centrala Uppsala (ca 30 timmar per månad) sker tidiga mornar eller på kvällar.
Du arbetar självständigt och har stor frihet att lägga upp ditt arbete, särskilt när det gäller trappstädningen.
Vi söker dig som:
Har ett gott öga för detaljer och alltid strävar efter att det ska bli rent och snyggt
Är snabblärd och tar ansvar för ditt arbete
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande, men inte ett krav – vi lägger stor vikt vid rätt inställning och noggrannhet
Körkort är meriterande. Du bör ha goda förutsättningar att ta dig till arbetsplatserna i Uppsala (bussförbindelser eller boende i Uppsala).
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Konkurrenskraftig timlön enligt överenskommelse
Mycket flexibla arbetstider (särskilt för trappstädningen)
Ett självständigt arbete med stor frihet att planera din tid
Trevlig och stabil arbetsmiljö
Placering: Uppsala
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: albin@limpyo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård Ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Limpyo puts & städ AB
(org.nr 559091-0872)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centrala Uppsala Jobbnummer
9962563