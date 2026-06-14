Personlig assistent till kvinna strax utanför Söderhamn, 50% tjänst
Ab Assistansbyrån Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-06-14
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Assistansbyrån Vilja i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Vi söker omgående assistent till en äldre kvinna boende i utkanten av Söderhamn. Hon har omfattande fysiska funktionsnedsättningar och behöver hjälp med såväl personlig omvårdnad som städning, handling och skötsel av sin lilla trädgård. Hon bor i "radhus-lägenhet". Lyfthjälpmedel finns. Hon har ingen intellektuell funktionsnedsättning och talar själv om vad hon behöver hjälp med. Värt att informera om är att hon röker utomhus/under fläkt men viss röklukt är ofrånkomlig så du kan inte vara känslig för detta.
Hon har assistans beviljad endast dagtid, arbetstiden är 8-19 enligt rullande schema, vardagar såväl som helg.
Välkommen in i en liten, sammansvetsad assistentgrupp med mycket bra samarbete och erfarna, engagerade assistenter!
Företagsinformation
Assistansbyrån Vilja ordnar personlig assistans med Delaktighet, Glädje och Engagemang som ledord. Vi arbetar tillsammans för att ge assistans med allra bästa kvalitet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Assistansbyrån Vilja
(org.nr 556888-9132), https://abvilja.tidvis.se/lediga_tjanster
Garluö 5 (visa karta
)
824 93 HUDIKSVALL Arbetsplats
Assistansbyrån Vilja AB Kontakt
Susanne Westin 010-1650085 Jobbnummer
9962581