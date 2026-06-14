Metodspecialist till Cyclife
2Complete AB / Laborantjobb / Nyköping Visa alla laborantjobb i Nyköping
2026-06-14
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där ditt arbete bidrar till ett större syfte? Cyclife befinner sig i en expansiv fas och söker nu en metodspecialist till sitt analyslaboratorium. Här erbjuds du en nyckelroll där du får kombinera teknisk expertis, utvecklingsarbete och kunskapsdelning i en verksamhet som aktivt bidrar till att minimera miljöpåverkan från radiologiska processer.
Vad erbjuder vi?
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med ett starkt miljöfokus och långsiktigt samhällsansvar
Förskottssemester
6 arbetsfria dagar per år utöver röda dagar
Arbetstidsförkortning om totalt 24 timmar per år
Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr
Fri tillgång till lokalt gym
Subventionerade lunchkuponger
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Flexibla arbetstider med viss möjlighet till hybridarbete.
Cyclife Sweden AB är en del av EDF-koncernen (Électricité de France), en av världens största aktörer inom energisektorn. Bolaget har cirka 240 medarbetare och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsvik utanför Nyköping, i en unik skärgårdsmiljö. Cyclife är världsledande inom specialistkompetens kopplad till avveckling av radiologiska anläggningar och arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan genom innovativa lösningar och hög återvinningsgrad. Här blir du en del av en kunskapsintensiv organisation med höga ambitioner inom säkerhet, kvalitet och hållbar utveckling.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom kemi eller fysik och som har arbetat praktiskt med laboratorieverksamhet där metodutveckling, analys och instrumenthantering haft en central roll. Du är van att arbeta självständigt i tekniskt komplexa miljöer och har ett genuint intresse för att förstå, utveckla och förbättra metoder och arbetssätt.
Krav och kvalifikationer:
Akademisk utbildning inom kemi eller fysik (minst Bachelor eller Master)
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av metodutveckling, felsökning och instrumenthantering
Erfarenhet av arbete enligt ISO 17025
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av metodvalidering och/eller arbete inom kärnteknisk verksamhet. Erfarenhet av radiometrisk utrustning är självklart också meriterande så som gammaspektrometer, alfaspektrometer, vätskescintillator.
Som person är du pedagogisk och har en naturlig förmåga att förklara, utbilda och stötta andra i tekniska frågor. Du arbetar strukturerat och noggrant med en hög kvalitetsmedvetenhet och har samtidigt en nyfiken och lösningsorienterad inställning. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, kommunikativ tydlighet och en vilja att bidra till teamets gemensamma utveckling.
Vad innebär rollen?
Som metodspecialist får du en central och ansvarsfull roll i Cyclifes radiometriska laboratorium som arbetar med radiokemi och radiofysik, där du fungerar som teknisk expert och drivkraft i utvecklingsarbetet. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet, funktionalitet och vidareutveckling av både befintliga och nya analysmetoder samt laboratoriets utrustning. Rollen innebär ett nära samarbete med laboratorieingenjörer, där du också har ett viktigt ansvar i att utbilda, handleda och stötta kollegor i deras dagliga arbete.
Du rapporterar till team manager för analyslaboratoriet, som arbetar med ett närvarande, engagerat och tillgängligt ledarskap. Introduktionen sker strukturerat tillsammans med både chef och erfarna kollegor, vilket ger dig goda förutsättningar att växa in i rollen. Teamet består av 12 personer och arbetar tätt tillsammans med veckovisa planeringsmöten och kontinuerlig kompetensutveckling. Rollen är huvudsakligen platsbaserad, med möjlighet till visst distansarbete, och innebär på sikt goda utvecklingsmöjligheter i takt med att du bygger upp din kompetens inom verksamheten.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Ge tekniskt stöd till analyslaboratoriet i komplexa frågeställningar
Utveckla, kvalitetssäkra och implementera analysmetoder
Säkerställa funktion och kvalitet på kritisk laboratorieutrustning
Felsöka instrument och driva metodförbättringar
Utföra och kvalitetssäkra beräkningar samt analysera mätresultat
Driva och delta i utvecklingsprojekt och kunduppdrag
Utbilda och handleda laboratorieingenjörer inom metoder och kvalitetssäkring
Delta i laboratoriets planering och fungera som mentor för nyanställda
Bidra i marknadsarbete kopplat till utveckling av nya analysmetoder
Vara delaktig vid investeringar och inköp av ny laboratorieutrustning.
Tjänsten är en direktanställning hos Cyclife med inledande provanställning. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cyclife Sweden AB Kontakt
Senior Recruiter
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se +46707443363 Jobbnummer
9962565