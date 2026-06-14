Uthyrare / Fastighetsförvaltare / Kundansvarig Borås
Hautala Network AB / Fastighetsskötarjobb / Borås Visa alla fastighetsskötarjobb i Borås
2026-06-14
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Vill du arbeta i en varierad roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en engagerad och självgående medarbetare som vill vara med och utveckla vår fastighetsverksamhet.
Tjänsten kombinerar uthyrning, kundkontakt, fastighetsförvaltning och administrativa arbetsuppgifter. Du blir en viktig del av verksamheten och får stort eget ansvar i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Uthyrning & marknadsföring av bostäder och lokaler
Visningar och kundmöten
Upprättande av hyresavtal och tillhörande administration
Nyckelhantering och inflyttningar
Löpande kontakt med hyresgäster och samarbetspartners
Enklare fastighetsförvaltning och kundansvar
Samordning av entreprenörer och mindre projekt
Administrativa uppgifter kopplade till fastighetsverksamheten
Enklare ekonomiska uppgifter och uppföljning
Tjänsten utgår från vårt kontor i Viared, Borås. Resor förekommer då vi har fastigheter och uppdrag på flera orter runt om i Sverige.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av uthyrning av bostäder eller lokaler
Har god administrativ förmåga och är van att arbeta strukturerat
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har god datorvana
Behärskar svenska & engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsförvaltning
Kunskap inom ekonomi, bokföring eller budgetarbete
Erfarenhet av projektledning eller projektering
Erfarenhet av fastighetssystem och uthyrningsplattformar
Kunskap inom hyresjuridik
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande tjänst
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Ett växande företag med korta beslutsvägar
Trevliga kollegor och god gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom både fastighetsförvaltning och ekonomi
Placering: Viared, Borås
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framför allt rätt person med rätt driv och engagemang.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum, så sök så fort som möjligt om tjänsten är intressant.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@hautala.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hautala Network AB
(org.nr 559228-3518)
Hedvigsborgsgatan 16 (visa karta
)
504 47 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962557