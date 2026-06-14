Capio Psykiatri söker specialist sjuksköterska till öppenvårdsmottagning
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-06-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Hässleholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
Capio Psykiatri i Hässleholm driver en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna på uppdrag av Region Skåne. Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården.
Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens för det arbete de utför. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi har flera mottagningar inom organisationen och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande utvecklingsresa!
Din roll
Arbetet som led sjuksköterska hos oss innebär att självständigt arbeta med bedömningar, stödsamtal, hälsofrämjande samtal, undersökningar, provtagningar och behandlingar av patienter. Vi erbjuder även olika typer av gruppverksamhet för våra patienter. Om du har en särskild kompetens, ett specialområde eller ett särskilt intresse är vi lyhörda och intresserade av att ta fram eller utveckla fler gruppverksamheter som möter våra patienters behov.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal och tjänstepension • Friskvårdsbidrag • Fri offentlig sjukvård • Förmånscykel • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker dig som är specialistsjuksköterska med erfarenhet av psykiatri, och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Meriterande är också om du arbetat med behandlingar så som r-TMS eller ECT. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete vi psykiatriskmottagning alt. vårdavdelning. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Vår arbetsgrupp är ett glatt och engagerat team som präglas av god sammanhållning och en vilja att utvecklas. Vi respekterar och stöttar varandra och hos oss får man gärna komma med åsikter och nya idéer. Hos oss får du en varierande vardag där din kompetens får komma till sin rätt. Detta kommer att passa dig som gillar moderna, tvärprofessionella arbetssätt och som ser vikten av ett samarbete där vi alla är lika viktiga och lyfter varandra. Vi tror att en högre grad av självstyre minskar stress och ökar välbefinnandet. Och om du mår bra gör du också ett bra jobb vilket såklart är det bästa för våra patienter.
Anställningsvillkor Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning 6 månader. För den här tjänsten krävs fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det är därför inte möjligt att utföra arbetet på distans.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-14
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904822-2051794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Östergatan 15 (visa karta
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281 32 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9962554