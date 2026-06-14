Grafisk Designer Staygood.se | Stockholm | Heltid
Staygood AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2026-06-14
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Brinner du för design och vill jobba i ett bolag där ditt arbete syns på riktigt? Vill du kombinera din passion för grafisk produktion med ett genuint intresse för hälsa och träning? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig! Staygood söker en grafisk designer som vill ta ägarskap över vår visuella produktion och vara den person som säkerställer att vårt brand matchar kvaliteten på våra produkter.
Om rollen
Du kommer att vara vår inhouse-designer med ansvar för den dagliga designproduktionen. Vi samarbetar med externa aktörer för konceptutveckling och brand guidelines, men det är du som översätter det till färdiga leveranser i vardagen och säkerställer att Staygoods visuella uttryck håller hög kvalitet i alla kanaler.
Det innebär bland annat att du:
Designar och uppdaterar förpackningar och produktvarianter
Producerar grafik för hemsida och e-handel
Tar fram annonsmaterial för sociala medier och digitala kanaler
Skapar kampanjmaterial, nyhetsbrev och trycksaker
Arbetar aktivt med att bygga ett mer sammanhängande och igenkännbart visuellt språk
Vem vi söker:
Du har några års erfarenhet av grafisk design och en portfölj som visar att du både kan producera och tänka branding. Du är van att jobba självständigt, levererar i tid och trivs i ett tempo där uppgifterna skiftar.
Vi värdesätter:
– Erfarenhet av förpackningsdesign eller grafik för konsumentprodukter
– Förståelse för hur ett brand byggs konsekvent över tid
– God känsla för estetik inom hälsa och livsstil
Det är meriterande om du har:
– Erfarenhet av UX-design för e-handel, särskilt produktsidor och köpflöden
– Tidigare arbete inom hälsa, livsstil eller konsumentprodukter
Vad vi erbjuder:
En heltidstjänst i ett snabbväxande kosttillskottsbolag där du får ett verkligt mandat och möjlighet att sätta din prägel på hur Staygoods brand ser ut i världen. Lönen sätts utifrån din erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-06-14Så ansöker du
Skicka ditt CV, din portfölj och ett kort personligt brev till oss. Vi gör urval löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: alonso@staygood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staygood AB
(org.nr 559465-3247)
Domnarvsgatan 27 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Jobbnummer
9962592