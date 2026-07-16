Lärare fritidshem
Öckerö kommun, Utbildning kultur fritidsförv / Pedagogjobb / Öckerö Visa alla pedagogjobb i Öckerö
2026-07-16
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I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
1 plats(er).
Vill du arbeta i en verksamhet där trygghet, tillit och goda relationer står i centrum?
Anpassad grundskola i Öckerö kommun är belägen i ändamålsenliga och anpassade lokaler på Hedens skola på Hönö. Verksamheten har knappt 20 elever och präglas av en nära gemenskap, stort engagemang och ett tydligt fokus på varje elevs individuella behov och utveckling.
Våra lokaler är utformade för att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Även utomhusmiljön erbjuder goda möjligheter till aktivitet, lek och återhämtning, med anpassad lekutrustning som möter elevernas olika behov.
Hos oss möts du av engagerade kollegor som samarbetar nära kring elevernas hela skoldag. Vi värdesätter ett prestigelöst arbetssätt där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter, stöttar varandra och gemensamt bidrar till att skapa en trygg och utvecklande verksamhet. Som elevassistent arbetar du både under skoltid och i fritidsverksamheten och blir en viktig del av arbetslaget runt eleverna.
Din roll hos oss
Som elevassistent är du ett nära och viktigt stöd för eleverna under hela deras skoldag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Ge individuellt anpassat stöd till elever i undervisning, sociala situationer, aktiviteter och vardagliga moment.
• Stötta eleverna i deras lärande, kommunikation, självständighet och sociala utveckling utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
• Samarbeta nära med lärare, speciallärare, pedagoger och övriga kollegor för att skapa struktur, trygghet och kontinuitet för eleverna.
• Arbeta både under skoltid och i fritidsverksamheten samt bidra till en meningsfull, stimulerande och trygg fritid.
• Hjälpa eleverna vid övergångar mellan olika aktiviteter och miljöer under dagen.
• Medverka i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter tillsammans med arbetslaget.
• Förebygga och hantera utmanande situationer på ett lugnt, tydligt och professionellt sätt.
• Vid behov ge stöd i samband med måltider, personlig omsorg, förflyttningar och andra vardagliga situationer.
• Bidra till goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga och som har ett genuint intresse för att stödja elever inom anpassad grundskola. Det är meriterande om du har utbildning som elevassistent, barnskötare, stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra stödbehov är viktigt.
Kommunikation är en viktig del av uppdraget. Vi ser därför gärna att du har kunskap om och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, eller andra liknande kommunikationsstöd.
Som person är du trygg, lyhörd och ansvarstagande. Du har ett lågaffektivt och respektfullt bemötande och förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas olika behov och dagsform. Du är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter, miljöer och situationer under dagen.
Du ser möjligheter i stället för hinder och har tålamod, uthållighet och ett stort engagemang för elevernas utveckling. Du trivs med att samarbeta, samtidigt som du kan ta egna initiativ och agera självständigt när situationen kräver det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra med trygghet, arbetsglädje och ett professionellt förhållningssätt i mötet med våra elever.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 Tillträde efter överenskommelse, upphör: 2027-07-09 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö Kommun
(org.nr 212000-1280)
475 80 ÖCKERÖ KOMMUN Arbetsplats
Öckerö kommun, Utbildning kultur fritidsförv Kontakt
Rektor
Cecilia Thundal cecilia.thundal@ockero.se +4631978972 Jobbnummer
10004276