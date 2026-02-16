Lärare, fritidshem
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Romaskolan
Välkommen till oss på Romaskolan!
Romaskolan är en F-9 skola drygt 15 min från Visby där kunskap, trygghet, studiero och engagerad personal är en röd tråd genom verksamheten.
På skolan har vi cirka 330 elever. Romaskolan är en verksamhet där personal arbetar tätt ihop vilket bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö. Här har vi det högt i tak där allas idéer och åsikter är ett bra tillskott till verksamheten.
Skolans storhet är att alla känner varandra väl, vilket skapar trygghet och att vi kan ge eleverna det där lilla extra. Romaskolan ingår i Roma skolområde tillsammans med skolorna Endre, Kräklingbo, Dalhem och Vänge. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till oss på Romaskolan.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare mot fritidshem kommer din främsta uppgift att vara arbete på fritidshemmet men också i klass. Du arbetar vid vissa tillfällen själv med delar av gruppen med planering från ansvarig lärare.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med fritidskollegor och klasslärare. Du ingår i ett arbetslag med fritidslärare, lärare och speciallärare som har ett nära samarbete kring eleverna och den pedagogiska verksamheten. På fritids är ni flera kollegor som planerar och genomför varierande aktiviteter för eleverna. Tid för planering finns.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/ fritidspedagog.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta på fritidshem och i skola F-6, meriterande är även om du har goda erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg. Du är väl insatt i skolans och fritidshemmets styrdokument och uppdrag. Du har gärna god erfarenhet av trygghetsarbete samt rastverksamhet. Din syn på barn präglas av respekt och en tro på att alla barn kan och vill utvecklas. Du har höga förväntningar på eleverna och det är viktigt för dig att få eleverna motiverade och arbeta för att de trivs i skolan och i fritidshemmet.
Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar elevernas utveckling och lärande samt säkerställer att eleverna erbjuds en trygg omsorg. Det är viktigt att du skapar en god relation till barn, vårdnadshavare och kollegor, som karaktäriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
