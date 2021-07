Lärare Franska och Svenska åk 4-9 - Värmdö Kommun - Grundskolelärarjobb i Värmdö

Prenumerera på nya jobb hos Värmdö Kommun

Värmdö Kommun / Grundskolelärarjobb / Värmdö2021-07-05Varje dag går ca 7000 barn och ungdomar till en skola i Värmdö. Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde finns för att våra medborgare ska kunna bo och verka i vår vackra skärgård. Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, utveckla våra medborgare.Vår vision är: Här får jag vara den jag är, växa, utvecklas och lära för livet.Tillsammans bygger vi broar mellan öar, människor och verksamheter.Djurö skola är en F-9-skola med ca 350 elever som tillsammans med skolorna på Möja, Runmarö och Svartsö ingår i Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde. Rektorsområdets geografiska område börjar vid Fågelbrolandet i Strömma, sträcker sig ut mot havet och omfattar alla öar utan broförbindelse. Du kommer att jobba på Djurö skola, där vi har låg-, mellan- och högstadium.Du kommer att undervisa i svenska i åk 4 och i franska åk 6-9. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du har ett nära samarbete kring bland annat planering och elevhälsa, med kollegor i arbetslaget samt övriga pedagoger, skolledare och elevhälsoteam på Djurö. Som lärare i Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde är uppdraget måluppfyllelse för alla elever.Vi söker dig som är legitimerad fransk- och svensklärare för grundskolan, gärna i kombination med något annat ämne. Du har väl vitsordad erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever. Du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot barn, föräldrar och kollegor.För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.Anställningen omfattar 70 % och är ett vikariat under läsåret 2021-2022. Beroende på ämnesbehörighet kan tjänsten eventuellt bli större än 70 %. Tillträde från 12:e augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.2021-07-05Du söker tjänsten via www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 2:a augusti 2021.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Maria Niläng, tf. rektor, 08 570 486 25. Fackliga representanter nås via kontaktcenter, 08-570 470 00.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.Varaktighet, arbetstidDeltid 70% Vikariat ht21/vt22Månadslön enl ökSista dag att ansöka är 2021-08-02Värmdö kommun5848298