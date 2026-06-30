Lärare film och foto
Töreboda Kommun / Foto- och filmjobb / Töreboda Visa alla foto- och filmjobb i Töreboda
2026-06-30
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Om arbetet
Hos oss blir du en viktig kugge för att skapa en trygg och kreativ lärandemiljö för våra barn och unga. Sedan vårterminen 2022 finns ett nytt ämne, Film & Foto som är öppen för åk. 4-9. Vi söker nu en lärare med film och foto som högsta intresse. Töreboda kulturskola erbjuder även undervisning på musikinstrument, i solosång och körsång, i dans samt drama/teater. Kulturskolan erbjuder också en mängd olika ensembler som barn och unga kan vara med och spela i.
Som lärare i film och foto undervisar du elever i grupp. Du medverkar också som fotograf i samband med uppvisningar.
Tjänsten är ett vikariat på 20 % under höstterminen 2026, med ferieanställning. Förläggningen av arbetstiden kan vi komma överens om.
Som Lärare foto och film i kulturskolan kan du förvänta dig en lön mellan 32 000 - 35 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Du har god erfarenhet av film och foto.
Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning.
Du är pedagogisk och anpassar din undervisning till elevens nivå.
Du har lätt för att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer.
Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med kulturskolans värdegrund. Du ska ha en positiv livssyn men framför allt ska du vara en person som känner glädje, lust och nyfikenhet inför detta uppdrag och de utmaningar som detta arbete innebär. I ditt arbetssätt har du en tydlig struktur och du är flexibel och ser möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LönSom Lärare foto och film i kulturskolan kan du förvänta dig en lön mellan 32 000 - 35 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde Terminsstart H.T. 2026 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333236". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
Box 83 (visa karta
)
545 22 TÖREBODA Arbetsplats
Töreboda kommun Kontakt
Enhetschef kultur och fritid
Catherine Landström 0506-18265 Jobbnummer
9984361