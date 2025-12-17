Lärare F-3 Prismaskolan, vikariat
2025-12-17
Prismaskolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur. Lokalerna är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum. Arbetslagets samarbete är centralt för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt.
Nu söker vi en utbildad och engagerad lärare för undervisning i årskurserna F-3. Tjänsten avser ett längre vikariat fram till augusti 2026.
Är du den som vill inspirera våra elever och berika deras kunskaper? Då kan du vara den vi letar efter!
Som klasslärare ansvarar du tillsammans med två andra pedagoger för en utav årskurserna F-3 där arbetsuppgifterna innebär planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du tillhör ett arbetslag som består av 15 personer.
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. I uppdraget ingår mentorskap vilket betyder att du har en tätare kontakt med en grupp elever och deras vårdnadshavare samt deras utvecklingssamtal.
Gillar du lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande hoppas vi på att få glädjen att arbeta tillsammans med dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurserna F-3. Det är meriterande om du dessutom har tidigare undervisningserfarenhet. Vi ser att du är en engagerad lagspelare med ett stort driv till att vidareutveckla skolans arbete tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning.
Som person är du trygg i din roll samt har en god förmåga att skapa förtroende och relationer hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Du har lätt att kommunicera och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Digitala verktyg används i den pedagogiska verksamheten för dokumentation och utveckling och därför är din erfarenhet av digitala verktyg viktig. I din yrkesroll är du en tydlig ledare och uppvisar ett professionellt bemötande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till oss på Prisma!
https://mariestad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola-och-fritidshem/kommunala-grundskolor
