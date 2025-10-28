Lärare F-3
2025-10-28
Casa dei Bambini är en icke vinstdrivande stiftelse. Vi är en liten men mycket populär verksamhet belägen i centrala Göteborg. Verksamheten består av en förskola samt en grundskola F-9. Vi är ca 280 barn/elever och ca 50 medarbetare. Du kommer att ingå i ett arbetslag F-5 där eleverna ingår i åldersintegrerade klasser F-1, 2-3 samt 4-5.
Relativt vår elevpeng som styrs av socioekonomiskt index har vi en hög personaltäthet. Samtliga lärare har genomgått det specialpedagogiska lyftet. Vi har under ett antal år uppvisat mycket goda resultat. Detta gäller såväl uppvisad kunskapsnivå utifrån jämförbara nationella mätningar men även höga nivåer av nöjdhet på elev-, förälder- och personalnivå.
Vår målbild är att verka för en Världsmedborgare som utvecklar vissa kunskaper, färdigheter samt värderingar. Vi vill göra skillnad som märks i nuet såväl som i framtiden. Vi är verksamhet som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens, att våra medarbetare såväl trivs som utvecklas och tar ansvar för verksamheten. Vårt likabehandlingsarbete har under många år genomsyrats av Olweusprogrammet som vi reviderar årligen.
Vi söker dig som vill bidra till detta. Verksamheten ingår i nätverk med andra montessoriskolor i väst samt andra icke vinstdrivande skolor i Göteborg. Vi ser det kollegiala utbytet som en viktig del i att lyckas i uppdraget. Vi drivs av att barn och vuxna skall uppleva att de gör framsteg, att svårigheter/utmaningar är till för att övervinnas i en känsla av tillhörighet. Du kommer att agera förebild, aktivt arbeta med barn och vuxna utifrån olika pedagogiska verktyg och metoder i verksamheten. Vi söker en lärare som i sitt uppdrag har fokus på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer och tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Erfarenhet av montessoripedagogik är ett plus och nyfikenhet på vår pedagogik ett krav.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
• Vi söker dig med lärarexamen (F-3 alternativt 1-7).
Personliga egenskaper:
• Du är engagerad, professionell, initiativtagande samt en god lagspelare.
• Du har god samarbetsförmåga, tydlighet och lyhördhet i ett självständigt uppdrag samt kan planera, organisera och verkställa ditt uppdrag tillsammans med andra.
• Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter; planerar, strukturerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt med goda resultat.
• Du har förmåga att motivera och vara kommunikativ.
• Du är lyhörd och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
• Du ser möjligheter i förändring och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter.
• Du har god förmåga till kommunikation både muntligt och skriftligt.
• Digital kompetens.
Anställning:
• Tillsvidare 100%
Tillträde 7/1 - 2026 eller enligt ök.
Semestertjänst.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten.
Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
