Lärare F-3

Hela Nordanstigs utbildning samverkar för barn och elevers måluppfyllelse och har antagit samma pedagogiska riktning:
"Alla barn och elever i utbildningen i Nordanstig ska möta professionella pedagoger som bedriver en hållbar, inspirerande och utforskande undervisning i en stimulerande och tillgänglig lärmiljö under hela dagen.
Genom ett förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbete flyttas fokus från individ till grupp- och organisationsnivå"
Bringsta skola är en F-6 skola och fritidshem med ca 140 elever. Skolan ligger i Harmånger i Nordanstigs kommun.
Tillsammans i kollegiet har vi ett professionellt förhållningssätt där elevernas lärande och utveckling står i fokus. Vi har högt i tak för kollegial lärande och våra gemensamma analyser är vägledande i vårt utvecklingsarbete. Det finns en stor drivkraft hos våra lärare och pedagoger och tillgänglig undervisning, pedagogiskt ledarskap och heldagslärande är vår grund för en hög kvalitet på hela skolan. Vi arbetar tillfälligt i en ny modern modulskola, med fina lokaler, i väntan på att en ny skola ska byggas i Harmånger.
Vår organisation bygger på ett tillitsfullt samarbete där en stor del av ansvar och befogenheter ligger på arbetslagen. Vår inriktning är att beslut som rör undervisningen ska fattas så nära verksamheten som möjligt och arbetslagets gemensamma arbete och ansvar har stor tyngd hos oss. Vår ambition är att lärare följer sin klass från F-3.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen genom gällande styrdokument. Tjänsten innebär att du är mentor/ansvarig klasslärare för en del av våra elever i åk 1-2. Den exakta placeringen görs efter rekrytering då samverkan sker med hela arbetslaget.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg, stimulerande och varierad lärmiljö där elevernas bästa alltid står i centrum. Du differentierar din undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov och du arbetar aktivt för att varje elev ska nå goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.
Att arbeta som lärare på Bringstaskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du har ett genuint engagemang för varje elevs lärande och utveckling, och möter dom med nyfikenhet, värme och respekt. Din elevsyn är inkluderande och du har en förmåga att anpassa undervisningen efter både individens och gruppens behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3. Även du som avslutar din lärarutbildning och tar examen januari 2026 är varmt välkommen att söka.
Vi söker dig som är engagerad och professionell pedagog med god samarbetsförmåga och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du är en relationsskapande lagspelare som inspirerar både elever och kollegor, och som gärna tar egna initiativ. Du har en stark tro på att alla elever kan utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
- Har god kännedom om skolans styrdokument och kan omsätta dom i praktiken samt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
- Är engagerad, tydlig och har en god kommunikativ förmåga.
- Är en trygg och tydlig pedagogisk ledare som bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Har en inkluderande elevsyn och förmåga att möta varje elev utfrån deras individuella behov och förutsättningar.
- Är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig vid förändringar och oförutsedda situationer. Har kunskap om NPF och hur det kan påverka lärandet.
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.Övrig information
Personliga egenskaper och förmågor väger tungt i vår rekrytering då varje individ är en viktig del i kollegiet.
Vi erbjuder våra medarbetare 2000 kr i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och kontakt sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med dina ansökan!
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
