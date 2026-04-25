Lärare Ede skola F-6
2026-04-25
Tänk dig en skola som är öppen för alla. En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Lärandeförvaltningen söker nu en legitimerad lärare till Ede skola F-6 som är en skola med ca. 300 elever. Verksamheten är organiserad i två arbetslag: F-3-och 4-6.
I nära anslutning till skolan finns bibliotek, elljusspår, idrottshall och simhall med utomhusbad. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar! Vi fortsätter att utveckla en skola för alla - vill du vara med?
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Ede skola kommer du att planera, bedriva, och utveckla undervisningen i grundskolan åk 4-6 tillsammans med ditt arbetslag. Genom flexibilitet, struktur och goda relationer kommer du att bidra till både elever, kollegor och skolans utveckling. Mentorskap ingår.Profil
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Du har ett tydligt ledarskap och är flexibel samtidigt som du har en tydlig struktur i ditt arbete och du skapar goda relationer till såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4
)
824 80 DELSBO Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Jens Ingerlund jens.ingerlund@hudiksvall.se Jobbnummer
9875937